Periodismo no puede ser prestado, sin ética: Cristina Plazas a Gonzalo Guillén

“Respeto la libertad de expresión, pero lo importante es que los periodistas den información veraz. El periodismo no puede ser prestado, sin la ética profesional que cada uno se compromete como periodista de una universidad”, enfatizó Cristina Plazas. (Lea también: Directora de ICBF pide a Twitter cerrar cuenta de Gonzalo Guillén ).

En ese sentido, hizo énfasis en que el periodista Gonzalo Guillén tiene derecho a criticar su gestión como funcionaria pública pero no a atacarla con falta de argumentos, recordando que la ha tachado de corrupta, borracha, la ha comparado con el Estado Islámico y ha dicho que le entregó el ICBF a las mafias.



“Cuando yo tutelé al periodista Gonzalo Guillén, jamás hablé de sus criticas frente a mi administración en el tema de La Guajira, usted puede criticar, todo ciudadano tiene derecho a criticar y cuestionar las decisiones, pero uno no puede abusar de ese derecho, porque el señor lo que ha hecho es acosar, matonear y ha informado a la opinión pública frente a mí”, explicó Plazas.



La directora del ICBF también hizo un recuento de lo que ha sido su gestión para evitar más muertes de niños indígenas en el departamento fronterizo.



“Existen presiones políticas, hay funcionarios involucrados en las mafias, hay intereses particulares y es un negocio millonario que no está atendiendo los derechos de los niños sino que está enriqueciendo a unos. Nosotros capacitamos a los directores de Fiscalías, hemos producido 16 capturas y vienen nuevas capturas”, dijo la directora del ICBF.



“Para el ICBF cada muerte de cada niño es un dolor tan grande como el que puede sentir cualquier colombiano y que hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que esto no suceda. Puede mirar el informe de la Defensoría del Pueblo y el acompañamiento de la Procuraduría”, agregó.



Cabe recordar que, también en entrevista con Blu Radio, la otra parte de la discusión, el periodista Gonzalo Guillén, dijo que “Cristina Plazas debe dar ejemplo no contratando con corruptos y no dejando morir a los niños”.



El periodista agregó que no se trata de una “pelea” personal e instó a Plazas a que lleve a juicio su caso y no a través de una tutela que, según dijo, es absurda.