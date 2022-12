¿Perpetua, pena de muerte o ninguna? Posiciones del Gobierno sobre violadores de niños

El debate sobre el castigo que resultaría efectivo para evitar el abuso sexual y el asesinato de los menores de edad en Colombia ha escalado hasta el Gobierno, que en inicio se pensaba iba hacia la misma línea del presidente de la República, Iván Duque, que desde su campaña a la Casa de Nariño se inclinó por la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

“Ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país”, dijo el presidente este martes.

Sin embargo, tras conocerse el caso de la pequeña Sharik Alejandra Buitrago Rayo, de 10 años, quien fue vilmente asesinada en Guaviare, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lamentó que en el país no se implementen castigos como la pena de muerte en contra de violadores y asesinos de menores.

"Hay que poner correctivos, lástima que no haya en este momento prisión perpetua, lástima que no haya pena de muerte, porque es que estos criminales no merecen sino eso, lamentablemente en Colombia no existe. Aquí tenemos que poner correctivos y lograr una justicia que funcione eficazmente, no un caso como tantos otros que hemos oído donde después someten a los niños a la doble victimización si es que no los mataron, o cuando ya están muertos someten a las familias y a las mamás al dolor terrible de tantas investigaciones que no concluyen en un castigo eficaz", dijo la vicepresidenta.

En la otra orilla está la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, que dijo en entrevista con Vanessa de La Torre en Mesa BLU que el problema radica en la impunidad a la hora de aplicar las penas existentes y no en implementar una medida como la cadena perpetua.

"El gran problema aquí no es, como yo he dicho, creo yo personalmente, la cadena perpetua, porque las penas están ahí, el tema es la impunidad", afirmó en su momento Pungiluppi.

Por su parte, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, ha dicho que este es un tema que todavía está estudiando y que es necesario conocer todos los conceptos a favor de la medida y en contra, como el de la Comisión Asesora de Seguridad Criminal.