‘Persiguiendo al Sol’, la serie biográfica que Juanes prepara con Ben Silverman

"Persiguiendo al Sol", que toma su nombre del título de las memorias del cantante y compositor colombiano, será una serie en inglés y español que incluirá cameos de artistas tanto del mundo latino como de la música en general.

"Es una mezcla de las series 'Entourage' y 'Narcos'", dijo a Billboard Ben Silverman, productor de "Ugly Betty" y que trabajará junto a Juanes y su manager, Rebeca León, en la producción de "Persiguiendo al Sol".

No obstante, Silverman, que también trabajó en la serie "Jane The Virgin", señaló que la relación con "Narcos" no se basa en que ambas traten sobre las drogas sino en la apuesta por llevar al gran público una serie rodada en América Latina.

Juanes y Silverman se conocieron en 2014 cuando el productor televisivo invitó al cantante colombiano para que participara en un capítulo de "Jane The Virgin", la serie televisiva protagonizada por la actriz con raíces puertorriqueñas Gina Rodríguez.