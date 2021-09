Persisten cuestionamientos sobre ‘pliego sastre’ en licitación del Invías para operar 35 peajes

Mañanas BLU cuando Colombia está al aire reveló en primicia hace más de un mes la ola de cuestionamientos a la licitación para el recaudo de los peajes y de las estaciones de pesaje a cargo del Invías , con una operación de 10 años, lapso en el que el ganador puede llegar a recaudar 5 billones de pesos.

Desde entonces, surgieron cuestionamientos inquietantes, pues solo una compañía podría obtener el contrato: Thomas Instrumets, empresa miembro del grupo Thomas Greg y Sons .

En entrevista con BLU Radio, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, pidió aclarar temas puntuales de la denuncia sobre e lpresunto direccionamiento de la licitación abierta por el Invías para la operación y mantenimiento de los 35 peajes.

Lo primero tiene que ver con la resolución que citaban desde prepliego, dada el 26 de julio y que cobró vida jurídica el 11 de agosto, en el sentido de que hasta entonces no existía en prepliego.

Según Orozco, la resolución mencionada en los prepliegos era la resolución 546 de 2018, sin tener en cuenta que dicho acto se encontraba suspendido y que las observaciones y preguntas sobre esa resolución se hicieron en prepliegos y que Invías solo contestó hasta el 2 de septiembre, momento en que ya se habían publicado pliegos definitivos.

Lo que los proponentes cuestionaron es cómo se va a cumplir con lo que dice una resolución suspendida. En respuesta, el Invías argumenta una nueva resolución de agosto, cuando para el momento de la respuesta ya existía dicho acto administrativo, pero las observaciones eran de prepliegos y las respuestas sobre lo consignado en el pliego.

Aunque se trata de algo de forma, el fondo es la interoperabilidad. Las resoluciones pretenden que los ‘Tac’, los chips para pasar rápido por un peaje, sean como en todos los países del mundo.

El problema en Colombia es que esos Tac no están interconectados. Es decir, usted pasa por la autopista Norte con un chip, pero si va a pasar por algún peaje de Boyaca debe tener el chip de ese peaje, o por Antioquia o por Santander, respectivamente.

La idea de la resolución es que alguna vez en Colombia si usted pone el chip, se le puedan descontar de su tarjeta el costo de todos los peajes por donde usted pase. Eso conlleva una operatividad diferente y un costo para el que opere ese peaje de organizar con los demás operadores y acordar cómo se operaran y funcionarán los descuento y las tarifas, entre otros detalles.

Eso no existe en la actualidad, pero eso lo contempla la nueva resolución y lo que se siguen preguntando los proponentes es eso en la realidad cómo operaría y si la licitación contempla dichos costos

Otro punto tiene que ver con que en la información publicada en el Secop, se incluyó información del peaje de Rionegro (Santander), a pesar de que el mismo no hace parte de la licitación y actualmente no es administrado por el Invías.

De acuerdo con la Ministra Orozco, dicho peaje es administrado actualmente por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan), como dijo Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, y que estuvo a cargo del Invías hasta el año 2018. Aclara que dicho documento relaciona estadísticas sobre tránsito y recaudo de peaje en las estaciones de Lebrija y Rionegro, por lo que el objetivo es mostrar el histórico de recaudo y tráfico de peajes desde la vigencia 2010 y que allí mismo se informa que esas estaciones no forman parte del proceso de contratación y, por tanto, la información publicada se hace a título informativo y con fines estadísticos.

Sin embargo, Mañanas Blu pudo verificar que en el documento titulado “Resumen de recaudo de transito mensual a cargo del Invías en el cuadro No. 34, hoja 1, se relacionan todas las estaciones que hacen parte de la licitación, pero en la hoja 3 dejan un cuadro de Rio Negro y Lebrija, que aparece de la nada y que no cumpliría ningún objetivo real dentro del proceso.

Los recaudos no tienen fecha por lo que no se puede hablar de un comparativo entre peajes desde 2010 y ahí es donde surge el interrogante sobre la función del cuadro dentro del proceso y más cuando esos peajes los opera casualmente el grupo Thomas Greg and Sons.

Sin embargo si se tratara de hacer un comparativo pudo haber hecho parte de “Estudios y documentos previos y análisis del sector” donde no se encuentra tampoco esa información.

De otro lado, empresas con más de 30 años de experiencia en implementación de sistemas inteligentes de tránsito y recaudo electrónico de peajes se han comunicado con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, para comunicar que no pueden participar porque” los términos de referencia están escritos en una manera donde se dificulta la participación de proponentes extranjeros y en este sentido, aseguran, es explícito el uso de pliegos “sastre, aseguran las fuentes.

Eso sin contar que se le asigna puntaje al factor de calidad sobre experiencia adicional, sobre el que muchos proponentes consideran debería ser un requisito habilitante, más no de puntaje dentro del pliego.

