Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo: Noticias de la Mañana, 9 de agosto de 2025

Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo: Noticias de la Mañana, 9 de agosto de 2025

En Noticias de la Mañana del sábado, 9 de agosto de 2025. Conozca los hechos que son noticia en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blu Radio.

Actualizado: agosto 09, 2025 07:28 a. m.

Este sábado, 9 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:

  • Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo con un avión militar sobre la isla reclamada por el gobierno de Gustavo Petro.
  • Presidente Gustavo Petro confirmo que su gobierno adelanta diálogos con el clan del golfo.
  • Fue asesinado un líder social en la vía al mar en el valle del Cauca; su cuerpo fue hallado en la zona del municipio de Dagua.
  • Continúa la emergencia humanitaria en Gaza, que deja 11 muertos por causas relacionadas con el hambre.
  • Estudio revela que, aunque 2 personas tengan la misma edad cronológicamente hablando, no envejecen al mismo tiempo.

Escuche el programa completo aquí:

