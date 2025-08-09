Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo: Noticias de la Mañana, 9 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 09, 2025 07:28 a. m.
Este sábado, 9 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:
- Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo con un avión militar sobre la isla reclamada por el gobierno de Gustavo Petro.
- Presidente Gustavo Petro confirmo que su gobierno adelanta diálogos con el clan del golfo.
- Fue asesinado un líder social en la vía al mar en el valle del Cauca; su cuerpo fue hallado en la zona del municipio de Dagua.
- Continúa la emergencia humanitaria en Gaza, que deja 11 muertos por causas relacionadas con el hambre.
- Estudio revela que, aunque 2 personas tengan la misma edad cronológicamente hablando, no envejecen al mismo tiempo.
