Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo: Noticias de la Mañana, 9 de agosto de 2025

Este sábado, 9 de agosto de 2025, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Perú acusa a Colombia de invadir su espacio aéreo con un avión militar sobre la isla reclamada por el gobierno de Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro confirmo que su gobierno adelanta diálogos con el clan del golfo.

Fue asesinado un líder social en la vía al mar en el valle del Cauca; su cuerpo fue hallado en la zona del municipio de Dagua.

Continúa la emergencia humanitaria en Gaza, que deja 11 muertos por causas relacionadas con el hambre.

Estudio revela que, aunque 2 personas tengan la misma edad cronológicamente hablando, no envejecen al mismo tiempo.

