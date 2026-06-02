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Petro aclara acusaciones contra hermanos Moreno, pero defiende investigaciones

En varias ocasiones, a través de redes o de declaraciones públicas, el mandatario colombiano ha señalado a los hermanos Moreno Mejía de cometer una serie de irregularidades en temas económicos y urbanísticos en el país.

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Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro rectificó parte de sus declaraciones que ha emitido en contra de los empresarios Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno.

En varias ocasiones, a través de redes o de declaraciones públicas, el mandatario colombiano ha señalado a los hermanos Moreno Mejía de cometer una serie de irregularidades en temas económicos y urbanísticos en el país.

Desde su época como representante a la Cámara, Petro impulsó debates de control político sobre la quiebra y posterior rescate estatal del banco del Pacífico y en los últimos meses, ha hablado de un “volteo de tierras” en la Sabana de Bogotá por parte de una de las constructoras afiliadas a dicha familia.

Ante esto, los hermanos Moreno Mejía recurrieron al sistema judicial presentando una tutela que fue revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que fue fallada a su favor alegando que Petro los acusaba de una serie de delitos sin existir decisión de fondo vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad.

En su trino, Petro reconoció expresamente que ambos ciudadanos gozan plenamente de la presunción de inocencia y que no existe una sentencia condenatoria en firme emitida por un juez competente.

“Con esta aclaración doy cumplimiento a la orden judicial, reafirmo mi respeto a la administración de justicia y al debido proceso, y conservo, en el lugar que la Constitución le otorga, el espacio del debate democrático sobre los asuntos de interés general que conciernen a Colombia”, agregó Petro.

No obstante, el mandatario cerró su publicación asegurando que reivindica sus denuncias e investigaciones hechas durante su paso por el Congreso y publicada en su libro.

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