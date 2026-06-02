Petro aclara acusaciones contra hermanos Moreno, pero defiende investigaciones

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro rectificó parte de sus declaraciones que ha emitido en contra de los empresarios Luis Alberto Moreno Mejía y Roberto Moreno Mejía, hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno.

En varias ocasiones, a través de redes o de declaraciones públicas, el mandatario colombiano ha señalado a los hermanos Moreno Mejía de cometer una serie de irregularidades en temas económicos y urbanísticos en el país.

Desde su época como representante a la Cámara, Petro impulsó debates de control político sobre la quiebra y posterior rescate estatal del banco del Pacífico y en los últimos meses, ha hablado de un “volteo de tierras” en la Sabana de Bogotá por parte de una de las constructoras afiliadas a dicha familia.

Ante esto, los hermanos Moreno Mejía recurrieron al sistema judicial presentando una tutela que fue revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que fue fallada a su favor alegando que Petro los acusaba de una serie de delitos sin existir decisión de fondo vulnerando sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad.



En su trino, Petro reconoció expresamente que ambos ciudadanos gozan plenamente de la presunción de inocencia y que no existe una sentencia condenatoria en firme emitida por un juez competente.

“Con esta aclaración doy cumplimiento a la orden judicial, reafirmo mi respeto a la administración de justicia y al debido proceso, y conservo, en el lugar que la Constitución le otorga, el espacio del debate democrático sobre los asuntos de interés general que conciernen a Colombia”, agregó Petro.

No obstante, el mandatario cerró su publicación asegurando que reivindica sus denuncias e investigaciones hechas durante su paso por el Congreso y publicada en su libro.

En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección "A", el 12 de febrero de 2026, dentro del expediente 2025-00469, y en relación con las menciones que como Presidente de la República formulé sobre los… pic.twitter.com/IzEifXBfrw — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2026