Petro acusa a Laura Sarabia de engaño en nombramientos de interventores de EPS

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo señalamiento que revive las tensiones internas en su gobierno y vuelve a poner en el centro de la polémica a la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia. Durante un evento realizado en el Salón Gobelinos, el mandatario aseguró que fue engañado en el proceso de designación de interventores de EPS, lo que -según dijo- terminó afectando la intervención al sistema de salud y la reforma que impulsaba su administración.

En su intervención, Petro relató que había pedido que no se nombrara “un solo interventor por política” y que se eligiera a los mejores perfiles técnicos. Sin embargo, afirmó que se entregaron hojas de vida que él no había autorizado, pero que fueron presentadas como si provinieran de su despacho. En ese contexto, mencionó directamente a Laura Sarabia, a quien acusó de haber inducido al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a creer en esos nombramientos.

“El resultado fue un año perdido en la intervención y en la reforma a la salud”, señaló el presidente, quien sostuvo que los interventores terminaron haciendo “un business” con los recursos del sistema. Aunque Petro aseguró que posteriormente los retiró de sus cargos, reconoció que la demora permitió desvíos de recursos.

Las declaraciones del mandatario hacen referencia a denuncias conocidas en febrero de 2025, que derivaron en la salida de Leal de la Superintendencia de Salud. De acuerdo con esas denuncias, un grupo de clínicas, centros de diagnóstico, farmacias y otros operadores habría recibido un trato preferencial en el flujo de recursos públicos. Detrás de esos pagos estaría presuntamente un asesor identificado como Mario Urán, quien habría manejado en la sombra varias EPS intervenidas.



En su momento, Leal aseguró que desde la Casa de Nariño las hojas de vida de los interventores eran entregadas por Jaime Ramírez Cobo, asesor cercano a Laura Sarabia.

Tras las recientes declaraciones de Petro, la embajadora respondió a través de su cuenta en X, afirmando que su gestión fue “trazable y documentada” y negando haber participado en la designación de interventores, asegurando que el presidente y el ministro de Salud conocían esa versión desde hace más de un año.