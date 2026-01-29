En vivo
Nación  / Petro acusa a Laura Sarabia de engaño en nombramientos de interventores de EPS

Petro acusa a Laura Sarabia de engaño en nombramientos de interventores de EPS

El mandatario aseguró que fue engañado en el proceso de designación de interventores de EPS, lo que —según dijo— terminó afectando la intervención al sistema de salud y la reforma que impulsaba su administración.

