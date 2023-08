Petro anunció que de inmediato inicia la renegociación del TLC con Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro y miembros de su gabinete llegaron al municipio de Pitalito, Huila, para asistir a una reunión con cafeteros del sur del país, en donde hizo un recuento de la industria del café en las últimas décadas señalando que su riqueza ha sido reemplazada por el carbón, el petróleo y la cocaína.

Por eso señaló que es necesario impulsar la industria nacional. “El país olvidó el café, la yuca y el maíz que era tan poderoso como el trigo europeo y el arroz asiático, hoy importamos casi todo el maíz de Estados Unidos y Canadá, si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano tendría 1.200.000 puestos de trabajo más”, comentó.

“Tendría que dar el crédito a esos campesinos y productores, pero tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, trabajo, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que firmaron hace unos años. Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Este Gobierno , lo dijimos en campaña aquí en la plaza de Pitalito”, anunció el mandatario.

Agregó que en campaña propuso salir de la extracción porque por allí habrá más desigualdad y "rebusque" y por tanto cada vez más violencia: “Debemos volver al mundo de la producción, del trabajo, es rural y es urbano, fundamentalmente su corazón es la agricultura y la industria, me pegan mis sacudidas públicamente porque digo que no es más el carbón, no es más el petróleo y obviamente no es más la cocaína”.

“Es producir alimentos, es producir industria, hacer esas motos que importamos, no puede ser tan difícil hacer una moto, lo que eso implica es conocimiento porque sacar un barril de petróleo y traer una multinacional que lo saque, eso no necesita el conocimiento”, advirtió Petro.

