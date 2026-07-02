Petro compara a Trump con un rey: “Nos lleva dos siglos y medio atrás”

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar duras críticas contra el mandatario estadounidense, Donald Trump, al asegurar que su visión política representa un retroceso histórico para América Latina y que incluso podría poner en riesgo la autonomía de la región. Las declaraciones fueron concedidas al diario italiano Corriere della Sera, durante una entrevista realizada en el marco de la visita oficial de Petro a Italia, donde este 2 de julio sostuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano.

En la conversación con el medio italiano, el jefe de Estado insistió en que la influencia de Estados Unidos sobre América Latina podría fortalecerse bajo el liderazgo de Trump, a quien volvió a referirse con el calificativo de “rey”.

Petro dice que Trump representa un retroceso histórico para América Latina

Al ser consultado por Corriere della Sera sobre si considera posible que América Latina termine bajo el control de Estados Unidos, Petro respondió de manera categórica.

“Absolutamente sí. He apodado a Trump ‘el rey’. Y eso nos lleva dos siglos y medio atrás, cuando Colombia expulsaba a los virreyes por la fuerza porque no los quería. Por eso somos una república”, afirmó el mandatario colombiano.

Con esa comparación, Petro sostuvo que la región enfrenta un escenario que, a su juicio, recuerda las épocas coloniales, cuando los territorios latinoamericanos eran gobernados por representantes de la Corona española. Las declaraciones se producen en un momento en el que el presidente colombiano se encuentra en Italia desarrollando una agenda diplomática que incluyó una reunión con el papa León XIV, celebrada este miércoles 2 de julio.



Presidente Petro se reunió con el papa León XIV en el Vaticano Foto: Vaticano

Petro asegura que la derecha en América Latina recibe impulso desde el exterior

Durante la entrevista, Petro también habló sobre el avance de los gobiernos de derecha en la región y sostuvo que ese fenómeno tiene un origen externo.

“Viene del exterior. Ya no la llamo ‘derecha’, así como tampoco digo ‘izquierda’: son terminologías francesas”, señaló.

Al profundizar sobre esa idea, aseguró que prefiere referirse a esos sectores como “mentes prisioneras del fascismo europeo”, mientras que al progresismo lo considera una propuesta política distinta. Además, afirmó que el auge de esos movimientos no es un fenómeno exclusivo de América Latina, sino parte de una tendencia global.

“Esta pregunta también habría que hacerla en Europa o en Estados Unidos. Como ya es un fenómeno global, no es posible analizarlo por separado”, indicó.

Publicidad

Petro atribuye la derrota electoral a campañas con inteligencia artificial

En otro de los apartados de la entrevista con Corriere della Sera, el mandatario colombiano se refirió a la derrota de su sector político en las elecciones presidenciales y aseguró que hubo una fuerte intervención internacional.

“Desde Benjamin Netanyahu hasta Donald Trump, pasando por el narcotraficante y expresidente de Honduras indultado por el presidente de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, y Javier Milei, muchos destinaron decenas de millones de dólares para invadir Colombia utilizando inteligencia artificial”, afirmó.

Según Petro, el uso de esta tecnología dificulta que la ciudadanía pueda distinguir entre información verdadera y falsa. “La inteligencia artificial mata espiritualmente a un ser humano porque no le permite diferenciar la verdad de la mentira. Cada vez será más difícil distinguir entre ambas”, sostuvo.

Publicidad

Petro defiende su política frente al narcotráfico

El presidente también defendió la estrategia implementada durante su Gobierno para combatir el narcotráfico y aseguró que Colombia dejó de ocupar el primer lugar como exportador de coca: “Con mi Gobierno el país dejó de ser el principal exportador de coca. Ya alcanzamos cierta eficacia: ahora la cocaína no es tan fácilmente extraíble”, aseguró.

Petro explicó que su estrategia se basó en acuerdos con los campesinos cultivadores de hoja de coca para promover la sustitución de cultivos: “No quemamos, no destruimos ni bombardeamos sus tierras”, manifestó. Asimismo, insistió en que en Colombia ya no existe una guerrilla como la que él integró en su juventud y sostuvo que, tras el proceso de paz con las antiguas Farc, el principal problema del país es el poder que ejerce el narcotráfico.