Petro lanza duras pullas a sus ministros y a la procuradora general

Desde López de Micay, en el Cauca, donde trasladó la sede del ejecutivo durante una semana, el presidente Gustavo Petro le llamó la atención a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, por el desplome de los precios del café, los bajos índices de producción y las importaciones.

“Hemos vivido del café dos siglos más o menos un siglo. ¿Dónde vendíamos el café? A Estados Unidos y Europa. Éramos el segundo productor mundial y hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía y la ministra de Agricultura no se pone las pilas”, dijo el presidente Petro.

Entre enero y julio de 2023, Colombia ha exportado 848,4 millones de dólares de café a Estados Unidos, siendo el proveedor número uno con el 17 % del total adquirido por ese país, de acuerdo con cifras del U.S. Census Bureau.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, basado en los datos del Census, dentro de las variedades del café colombiano, el más apetecido por Estados Unidos es el café sin tostar ni descafeinar.

Publicidad

El presidente, también regañó a otro ministro, le hizo un fuerte cuestionamiento a Andrés Camacho, por fallas en el sistema de energía en el Pacífico colombiano.

"No hay energía eléctrica, si no tenemos luz, me dicen que no hay, el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay. Doce días sin luz. Si no hay luz, ¿cómo vamos a hacer crecer y cuidar o refrigerar el camarón para meterlo en un contenedor?”, reclamó el presidente Petro a su ministro.

Pero el presidente Petro no paró ahí. También lanzó un llamado de atención a la procuradora general , Margarita Cabello.

Publicidad

“Entre otras nos tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias, ¿quién dio la orden de bloquearlo? ¿En dónde está la norma? ¿Dónde está la procuradora que resuelva el problema? Ahí sí no aparecen los funcionarios de control”, manifestó Petro.

Además, agregó: “Un desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso es la Ungrd y ¿dónde está el director? Suspendido. Tenemos que pedir ayuda internacional con EE. UU. y la Unión Europea con las entidades del caso para que vengan aviones y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres y ¿dónde está el canciller? Suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia".

El señalamiento de Petro contra la procuradora general se da un día después de la suspensión temporal del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría, decisión que el jefe de estado consideró una maniobra para no dejar gobernar a un "Gobierno popular, democrático".

La Procuraduría formuló cargos contra el canciller y suspenderlo por tres meses por presuntas irregularidades en la licitación de un contrato para fabricar pasaportes, algo que el presidente ve como una maniobra política por parte de un cargo nombrado por el anterior gobierno.

Publicidad