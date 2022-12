Petro miente sobre préstamo de plata de mi parte: Simón Vélez

El arquitecto Simón Vélez insistió que “nunca” le prestó ni donó “un peso a Petro”. “Le conseguí plata como lo hago con varios políticos, incluido Vargas Lleras”, dijo.

El senador ha dicho en numerosas ocasiones que en el video que se dio a conocer por su colega, la congresista Paloma Valencia, lo que se ve es una suma de alrededor de 20 millones de pesos de un préstamo de Simón Vélez que fue entregado por Juan Carlos Montes, exfuncionario de la alcaldía de Petro, en un apartamento que, según el senador, él le había tenido arrendando.

Sin embargo, la versión de Vélez es que ese dinero no tiene nada que ver con él ni es de su procedencia. Sí aceptó que le ayudó a conseguir dinero hace algunos años porque “era el hombre más brillante de la oposición”, pero lo mismo hizo con políticos como Vargas Lleras y otros. “Le conseguí la plata hablando con amigos. Pero de estos bolsillos no salió porque no tengo”, agregó en entrevista con Caracol Radio.

Finalmente, el arquitecto enfatizó en que la versión del senador es una “mentira”, porque él nunca le prestó dinero.