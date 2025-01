"Petro no existe para esta administración": exembajador Francisco Santos sobre era Trump

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Washington durante la primera presidencia de Donald Trump, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga y se refirió a la nueva era del mandatario estadounidense se evidencia una preocupación por el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

Santos sostiene que estamos ante una "ruptura absoluta" con la forma en que tradicionalmente operaba la política exterior estadounidense.

"No minimicen lo que está sucediendo hoy. Trump I y Trump II no son lo mismo. En Trump I, la administración estaba aprendiendo y nombrando políticos tradicionales... En Trump II, la situación será completamente diferente", resaltó.

El rumbo incierto de Colombia

Santos argumentó que el segundo mandato de Trump traerá resultados distintos, con una clara presión sobre Colombia en aspectos económicos y de seguridad. La libertad de acción que tuvo Trump la primera vez se transformará en una postura más agresiva, como se ha visto en su lenguaje durante los últimos meses.

Esto plantea un desafío significativo para Colombia, cuya relación con EE.UU. ha cambiado tras las decisiones políticas de Gustavo Petro.

"No me dice nada distinto a que Petro no existe para esta administración, pero no es nuevo. Petro acabó la relación con Estados Unidos. Ya no hay relación de inteligencia, ya en una relación de cooperación en narcotráfico ya no hay. O sea, todas esas relaciones murieron, él las cortó”, dijo Santos..

Propuestas para un nuevo enfoque

Santos señaló que aun cuando el gobierno actual se encuentra en un momento difícil, la administración colombiana debería plantear nuevas estrategias para captar la atención de Estados Unidos. Una opción es capitalizar el conflicto comercial con China al ofrecer a EE.UU. una alternativa viable de manufactura en América Latina. Sin embargo, el contexto de seguridad y estabilidad política será fundamental para incentivos económicos en la región.

Negociaciones con Venezuela

Uno de los puntos más preocupantes es la posibilidad de negociaciones entre Trump y el régimen de Maduro. Santos cree que podría haber un acuerdo para facilitar la salida de Maduro del poder, pero a su vez advierte sobre un enfoque que podría incluir sanciones más severas.

"Trump va a negociar y tiene la fuerza para hacerlo. Ellos no son ingenuos, pero las sanciones se intensificarán", enfatizó.

Finalmente, a medida que se aproxima un nuevo gobierno en EE.UU., el ex embajador Santos subraya que la administración colombiana debe prepararse para un entorno de negociación completamente distinto. Los vínculos que antes existían podrían cambiar radicalmente, y Colombia deberá adaptarse a esa nueva realidad para evitar quedarse desfasada en la geopolítica internacional.