Petro propone nueve puntos alrededor de acuerdo nacional antes de constituyente

En las últimas horas, el liberal Juan Fernando Cristo fue designado por el presidente Gustavo Petro como nuevo ministro de Interior, esto ante la salida de Luis Fernando Velasco, como jefe de cartera.

Su principal objetivo, unir fuerzas en el Congreso de la República para lograr consolidar una constituyente de cara a las próximas elecciones.

Esto, pese a que hace apenas unos meses atrás, Cristo, quien ya había fungido como ministro de Interior, pero en el gobierno del presidenteJuan Manuel Santos, se manifestara en contra de la iniciativa.

"Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del interior quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente", escribió Petro en su cuenta de X dando el anuncio.

El mandatario, quien acostumbra a usar activamente su cuenta de X, en los últimos minutos se refirió a la constituyente que busca y los acuerdos antes de lograrla.

1. Garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones.

2. Nuevo ordenamiento territorial

3. El desarrollo económico y social de los territorios excluidos

4. La reforma agraria

5. La adaptación a la crisis climática

6. La reforma a la justicia

7. La reforma política.

8. Pacto por una economía productiva.

9. La verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva.

Trino de Petro sobre constituyente Foto: X Gustavo Petro

Juan Fernando Cristo

Cristo aseguró en una declaración que uno de sus propósitos fundamentales será "la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91".

Así, la próxima semana comenzará a hablar con todos los sectores, como aliados, oposición, altas cortes, sindicatos, gremios y empresarios.

El propósito es "ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no -y eso surgirá de las conversaciones- terminar en la Constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo Gobierno, no en este Gobierno".

Petro ha venido esbozando en actos públicos la idea de una Constituyente que permita incluir las reformas sociales propuestas por su Gobierno y que están empantanadas en el Congreso.