Petro reitera que tiene miedo a fallar y dice que irá “hasta donde el pueblo colombiano quiera”

El presidente Gustavo Petro realizó una nueva alocución en la que habló de lo que considera sus logros pasados 9 meses en el poder, señalando que hay avances en temas como justicia ambiental, justicia social y “por lo tanto, abrimos el gran camino hacia la paz. Cuanto más avancemos, más oposición tendremos. El cambio final depende de los pueblos, depende de todas las familias colombianas”.

Por eso, señala que irá “hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales”.

“Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este Gobierno”, reconoció Petro.

“Nos hemos convertido en vanguardia mundial de la lucha contra la crisis climática. Empiezan a andar los procesos de transición energética, de ampliar las energías limpias y de revitalizar la Selva Amazónica”, señaló dentro de esos avances puntuales que considera ha materializado desde el 7 de agosto.

En materia social, resaltó el inicio en firme del Programa de Renta Ciudadana, que entrega 500.000 pesos mensuales a las madres cabeza de hogar y con hijos menores de cinco años: “Creo firmemente que podemos reducir los niveles de pobreza que dejó el Gobierno anterior”, aseveró.

“El Programa de Jóvenes en Paz, para sacar a la juventud de la violencia, ha iniciado y estamos trabajando en la construcción de 70 sedes universitarias en todo el territorio nacional”, agregó.

