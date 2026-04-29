Petro respalda que ‘Simón Trinidad’ sea víctima ante JEP; dice que caso es similar a 'Iván Márquez'

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de acreditar como víctima a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como alias ‘Simón Trinidad’ dentro del Caso 06.

El mandatario aseguró a través de su cuenta de X, que detrás de figuras como ‘Simón Trinidad’ e ‘Iván Márquez’ hay una “historia desconocida”, ya que, según dijo, habrían sufrido, junto a sus familias, la persecución contra el partido Unión Patriótica (UP).

“Sufrieron con sus familias la persecución y el genocidio hecho sobre el partido de izquierda: Unión Patriótica, UP, con 5.038 militantes desarmados y asesinados frente a sus familias por una alianza entre militares, extrema derecha y los peores narcotraficantes del entonces”.

En su mensaje, el presidente mencionó el caso de ‘Simón Trinidad’, actualmente preso en Estados Unidos, y cuestionó que, pese a ser firmante del Acuerdo de Paz, no haya sido amnistiado por ese país.



“La reacción de muchos perseguidos fué tomar las armas. Y es ahí donde aparecen las historias de *Simón Trinidad" preso en EEUU sin que ningún gobernante de EEUU haya decidido amnistiar a pesar de ser un firmante de paz”.

También se refirió a ‘Iván Márquez’, de quien recordó su paso por la Unión Patriótica.

“Y es el caso de Iván Márquez que era representante a la cámara de la UP y perseguido también, se fue a las armas. Y creo que esta hoy muerto o incapacitado totalmente, engañado otra vez por su propia debilidad armada cuando se le pedía era mucho resistencia por la paz”.

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Finalmente, el presidente aseguró que esta ha sido la historia de los últimos 75 años en Colombia, “las víctimas se vuelven victimarios si no hay justicia y reparación”, concluyó.