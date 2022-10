Piden declarar desierta subasta de Electricaribe

Luego de que la empresa de energía Celsia, filial del Grupo Argos, informara que no participará en la subasta por Electricaribe programada para este viernes, y que el grupo Servigenerales, del empresario Alberto Ríos, habría tomado la misma decisión, hay preocupación en la costa por la prestación del servicio en la región, ya que solo se conoce la intención de EPM por hacerse con el mercado de Caribe Mar, conformado por Bolívar, Sucre, Cesar y Córdoba.

Expertos en el tema energético, como el senador José David Name, piden que la subasta se declare desierta para que el Gobierno no entregue a un solo proponente la mejor parte del mercado.

“La subasta es un fracaso porque solamente ofertarían por Caribe Mar, lo que quiere decir que es el mercado más atractivo, y que el mercado con más dificultades no tiene ningún oferente. Ante esto, se debe declarar desierta la subasta porque no sería bueno entregarle solamente el mercado más atractivo a EPM y que el Gobierno Nacional se quede con el mercado menos favorable”, afirmó el senador.

Para José David Name el Gobierno debe nacionalizar la empresa Electricaribe y hacer las inversiones necesarias para recuperar el mercado y luego sí salir a la venta de ella.

“Lo que se debió hacer hace cuatro años fue nacionalizar la empresa. Ya quedó claro que no hay ningún interesado y no lo va a haber, por lo tanto, no veo viable que el Gobierno entregue a un operador el mercado bueno y se quede con el ‘hueso’”, puntualizó Name.

Según Celsia, “después de un análisis profundo de varios meses de trabajo la compañía determinó que el volumen estimado de inversión para actualizar y recuperar las redes, sumado a las capacidades operacionales que se requieren para dar una verdadera mejora en la calidad del servicio de energía, no permiten superar los umbrales de rentabilidad para esta operación”.

La empresa Electricaribe, a través de su agente interventora Ángela Rojas Combariza, convocó a la subasta de adjudicación para conocer el nuevo operador de energía de la región Caribe, que se realizará el viernes 20 de marzo a partir de la 1:00 de la tarde en el hotel Marriot de la avenida El Dorado, en Bogotá. Sin embargo, a causa de la emergencia sanitaria decretada en Colombia por el COVID-19, podría realizarse en forma virtual.

Conforme a lo estipulado, se hará primero una subasta por el mercado completo de la región Caribe, que incluye a los siete departamentos, y en caso de declararse desierta se pasará a la subasta del mercado segmentado en Caribe Mar (Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba) y Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira).

Con la retirada de Celsia y Servigenerales, el Gobierno estudia alternativas como la nacionalización de la compañía para el segmento Caribe Sol o convocar a algunas empresas para que presten el servicio mientras el Estado se encarga de las inversiones.