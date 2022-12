Ping Nine deberá suspender promoción de actividades al incumplir normas multinivel

La Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión preventiva e inmediata de actividades de la compañía Ping Nine, conocida como Fénix, por incumplir la reglamentación que rige a las empresas multinivel.



La autoridad tomó la decisión después de haber realizado una toma de información en las instalaciones Fénix, en las que determinó que se promociona como compañía dedicada a la comercialización en red o mercadeo multinivel, tal como consta en el informe de visita y los papeles de trabajo radicados.



“Existen evidencias que permiten suponer que Ping Nine no está dando cumplimiento a los requisitos legales de la actividad multinivel, por lo que fue ordenada la suspensión preventiva de sus actividades”, explicó la autoridad.



De igual forma, a la Superintendencia de Sociedades llegó un considerable número de quejas y consultas relacionadas con la actividad desarrollada por la Sociedad, el manejo de monedas virtuales y bóvedas de procesamiento, la utilización de un plan de compensación, entre otros.



Por su parte, la Superintendencia Financiera también avanza en lo relacionado con Ping Nine y ordenó a la sociedad, a su representante legal y a las plataformas www.feixpremium.com y www.fenixlifepremium.com, la suspensión inmediata de las operaciones que constituyen captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público mediante la modalidad de recaudo de dinero en negociaciones de bóvedas virtuales o software de infraestructura de almacenamiento de información y otras operaciones semejantes utilizando cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares.



A partir de este jueves, Ping Nine no podrá suscribir más contratos para la vinculación de miembros independientes y deberá informar a sus miembros vigentes sobre la medida ordenada por la Superintendencia.





