"Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo": Petro responde a Duque

El senador Gustavo Petro aseguró en Mañanas BLU que el paro nacional no es suyo ni lo dirige. El pronunciamiento se da luego de que el presidente Iván Duque hiciera afirmaciones en tal sentido e hiciera alusión al congresista, sin mencionarlo con nombre propio, con el calificativo de “pirómano”.

“Estoy con el paro, estoy con la movilización, pero no la dirijo, no es mía. No es de Colombia Humana”, sostuvo Petro.

“El Comité Nacional de Paro, que es la entidad que maneja la movilización y que quiere negociar con Duque la reforma a una serie de leyes: la ley de salud y pensiones, que es la Ley 100; la Ley de estabilidad laboral que es la Ley 50; y la ley sobre la universidad pública, que es la Ley 30, está configurado por una serie de personas entre las cuales se encuentran votantes de Duque y entre los cuales se encuentran, muchísimos, votantes en blanco”

Según la tesis de Petro, detrás de las movilizaciones hay líderes que apoyaron a Duque en su carrera a la Casa de Nariño.

“La doble calumnia de Duque se desmiente por ese mismo hecho. Son sus propios electores los que le están demandando reformas a una serie de reformas que él mantiene y quiere profundizar, que afectan de manera grave a la ciudadanía”, sostuvo.

El senador opositor rechazó la acusación de “pirómano” hecha por Duque de manera tácita.

“La segunda mentira de Duque, el presidente de la República es asignarle el epíteto a quienes competimos con él en la segunda vuelta presidencial, es decir la Colombia Humana, el epíteto de pirómanos. Ningún elector de los ocho millones que se expresaron aquella vez en las urnas, es pirómano”, declaró Petro.

“Pirómano es el que bombardea niños cons la fuerzas del Estado, pirómanos son los que han matado 314 niños y niñas, entre esos 14 bebés menores de cuatro años, en acciones directas armadas del Estado. Pirómanos son los narcotraficantes que se están tomando el territorio nacional matando centenares de líderes sociales”, añadió.

“Pirómanos son los que se niegan a negociar con el pueblo una serie de reformas que el pueblo necesita para poder vivir en dignidad”, complementó.

Petro, además, calificó las declaraciones de Duque como abusivas y calumniosas.

“Es un abuso y una calumnia del presidente de la República, que demuestra su tontería, porque no está mirando la cosa como tiene que mirarla. La gente no sale a la calle porque dijo Petro. La culpa no es de Petro, la culpa es de Duque y de quien representa Duque. De unas políticas públicas, hechos anteriormente que él quiere profundizar, que son nefastas, en el sentido de garantizar derechos fundamentales”, agregó.

