Plazo es para Farc, nosotros seguimos presentando propuestas: conservadores

"Hemos tenido una reunión franca, muy cordial con monseñor Castro. Le hemos explicado que es muy importante que la Iglesia también contribuya a que haya una acuerdo nacional, un acuerdo en cual todos los planteamientos del no y la sociedad se recojan", dijo.



Aseguró que el compromiso de la Iglesia es trabajar por La Paz incluyendo todas las visiones de la sociedad colombiana.



"La Iglesia tiene un compromiso muy grande de trabajar, no solamente por la reconciliación y el perdón que es algo individual, sino por La Paz de Colombia que tiene que verse desde lo institucional y lograr que cualquier acuerdo se haga sin violentar la constitución", aseguró.



Frente al plazo que dio el presidente Santos el jueves pasado para la presentación de las propuestas, Marta Lucía Ramírez aseguró: el presidente no nos han fijado ningún plazo y estamos trabajando bajo la invitación del Gobierno presentando nuestros argumentos, nuestras propuestas.



Por su parte, el excomisionado de Paz Camilo Gómez aseguró que el plazo es para las Farc.



“Ellos son los que tienen que avanzar en aceptar que primero hubo un plebiscito en el que ganó el NO, y segundo que hay que avanzar en un acuerdo rápido, pero ellos son los que tienen que tener rapidez", expresó.