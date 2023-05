¿Pliego sastre en licitación para fabricación de pasaportes y visas?

El 14 de abril el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó los documentos de la Licitación 001 de 2023, cuyo objeto es “Suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Este nuevo proceso se da tras el vencimiento del Contrato 145 de 2019, con el mismo objeto y que fue prorrogado precisamente hasta el 31 de agosto del 2023, día anterior al inicio del que sería el nuevo contrato tras la entrega de este nuevo proceso licitatorio.

Por lo mismo, la entidad sabía que estaba próximo a vencerse el contrato, abrió el proceso cuatro meses antes de su vencimiento, lo que limitaría la participación de nuevos interesados y favorecen al actual contratista.

Cabe recordar que en septiembre de 2022, los interesados en los distintos procesos licitatorios le solicitaron a la Cancillería abrir un proceso licitatorio con al menos 6 meses de antelación al inicio del contrato o de lo contrario el cronograma resultaba imposible de cumplir.

Al proceso se presentaron 6 proponentes incluido el grupo Thomas Greg and Sons que, pese a las denuncias sobre presunto direccionamiento, desde hace 17 años se han ganado el contrato para hacer los pasaportes colombianos y este año todo indica que no sería la excepción.

Dentro de las más de 400 observaciones presentadas desde el pasado 8 de mayo y que son públicas en el SECOP, se evidencia que la mayoría de los proponentes coinciden en que las condiciones vulneran los principios de selección objetiva, libre concurrencia, pluralidad de oferentes, transparencia y legalidad.

In Groupe, por ejemplo, es una compañía francesa interesada en el proceso y de acuerdo con sus observaciones se concluye que existen una serie de condiciones dentro del actual pliego, que beneficiarían al contratista actual, como la exigencia de muestras con especificaciones que corresponden al pasaporte colombiano en circulación porque es el único que ya tiene las “libretas de muestras iguales a las exigidas en el proyecto de pliego de condiciones... [y la] infraestructura tecnológica y física exigida para la prueba de personalización en vivo, así como para la visita técnica”. (sic)

El proponente también se refiere a un cronograma con tiempos estrechos que “hace imposible y muy costoso para los demás posibles oferentes, cumplir con el mencionado requisito”. Eso sin contar con la solitud de certificaciones de experiencia que se centran en las características que tiene actual pasaporte, las condiciones geográficas que representan una barrera para todos los nuevos interesados, la adjudicación de mayores puntajes a las plantas situadas en Norte América, que beneficia al actual proveedor y que de paso viola los acuerdos comerciales vigentes entre Colombia y la Unión Europea.

A lo anterior se suma que los pliegos favorecen a la planta de impresión en Bogotá y el cronograma solo permite 2 meses de preparación para empezar la ejecución del contrato. Un lapso que en el resto de los países de la región es de al menos 4 meses.

Otro proponente que presentó observaciones es Cadena S.A. que coincide en que el cronograma es imposible de cumplir porque son 48 días para el proceso licitatorio y 58 para el inicio de la operación, que no se compadecen con los tiempos estándar de fabricación y entrega establecidos por los proveedores internacionales de insumos de seguridad como: papel, chips, sistemas operativos, etc., y más teniendo en cuenta los problemas de suministro internacionales que la propia Cancillería ha reconocido desde pandemia, como la escasez de chips, lo que retrasa la cadenas de suministro, tema que se evidenció en el último año y medio con los retrasos en la expedición de pasaportes.

Coinciden también en la obligación de contar con plantas de impresión y personalización en Bogotá, tema que no se justifica con razones de calidad ni eficiencia, pero que si dan un mayor puntaje y que solo uno de los 6 interesados cumple.

Eso sin contar que la entidad otorga un puntaje adicional por proveer una planta con certificación INTERGRAF ISO 14298:2013 – NIVEL GUBERNAMENTAL situada en Bogotá, condición que solo puede ser cumplida por la empresa que ejecuta el contrato actual, y que sería entonces la única con posibilidad de ganar este nuevo proceso licitatorio.

Una de las exigencias más llamativa de los pliegos es que le otorga puntajes adicionales a quienes cuenten con una planta de personalización de contingencia en el extranjero, y el mayor puntaje se lo da al que la tenga en Norteamérica, requisito que solo es cumplido por el actual proveedor.

Y aunque se estipula en los pliegos la conformación de un Comité de Evaluación que será designado por Migración Colombia, no se entra en detalles sobre la designación del perito, tema que inquieta a los proponentes pues en la licitación de 2019 ya había sido cuestionado. Por lo mismo, surge una duda y es por qué no se incluye a ICAO para apoyar el proceso, como sucede en otros países, lo que garantizaría algo de imparcialidad.

También, resulta curioso para este interesado el hecho de que se favorezca el endeudamiento de los proveedores en una coyuntura macroeconómica internacional de alza de intereses donde la entidad debería propender por la seguridad financiera del contrato.

Accesos Holográficos es una empresa colombiana que observó sobre los tiempos y solicitó acompañamiento preventivo de la Procuraduría.

Por su parte, Veridos México es la subsidiaria mexicana de una multinacional alemana. Resalta que, tras un análisis histórico, ha podido constatar, después de hacer una revisión de los procesos de licitación y las observaciones, que a lo largo de los años se han estipulado requerimientos que benefician al contratista tradicional de la Cancillería y desincentivan o hace imposible la participación de nuevos proponentes.

Ellos citan una sentencia del Consejo de Estado, donde se señala que las entidades deben estructurar los procesos de manera que se garantice el principio de transparencia, y dicen que: “el actual proyecto de pliego de condiciones contiene exigencias que están dirigidas a escenarios que extrañamente sólo cumple el proveedor actual…”. (sic)

Por lo tanto, solicita dentro de sus observaciones que se incluya en el numeral sobre especificaciones técnicas habilitantes una aclaración sobre que los “centros, tecnologías y/o componentes a implementar sean completamente nuevos, y que se encuentren ubicados en locaciones distintas a las del contrato en ejecución”. Explica que esta es la regla general a nivel mundial y se hace para impedir que el actual proveedor simplemente haga una presentación de sus elementos y locaciones existentes, lo que le da ventaja sobre los demás.

Coincide este proveedor en observar sobre los puntajes económicos y técnicos, la exigencia de una planta de impresión en Bogotá, el puntaje de la planta de personalización de contingencia, los apretados tiempos del proceso, las dificultades para que las empresas extranjeras se presenten y solicita aclaración sobre la forma en que se valorará el ofrecimiento de un tercer chip.

Las empresas Thomas Greg, Idemia y Thales son aliadas en distintos negocios. Thales y Thomas Greg hacen parte de la Unión Temporal Pasaportes 2019, actual contratista de la Cancillería. Las tres únicamente presentaron observaciones y solicitudes de aclaración sobre puntos concretos del proyecto de pliego de condiciones. En general, no mencionan los cortos tiempos de licitación ni encuentran barreras de entrada para su participación.

La vigilancia preventiva de la Procuraduría

El 15 de mayo, tras las múltiples denuncias sobre el proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un nuevo pliego con las condiciones definitivas donde se hicieron cambios menores y se mantuvieron los interrogantes de las observaciones.

Por lo mismo, la Procuraduría General decidió ponerle la lupa al proceso mediante vigilancia preventiva después de determinar que el Fondo Rotatorio de la Cancillería no ha respondido las observaciones de los interesados en el proceso, ni del ente de control.

¿Quién es Thomas Greg & Sons - TGS?

Es una empresa de origen británico con presencia en varios países. Lleva 17 años suministrando e imprimiendo los pasaportes colombianos, 14 de ellos ganó siendo único proponente.

El de la Cancillería no es su único contrato con la Nación, ni los únicos cuestionamientos. TGS históricamente se ha encargado de los procesos electorales en el país, la operación de un gran porcentaje de peajes a nivel nacional y las estampillas de muchos de los licores y cigarrillos que se comercializan en el país.

¿Qué dice Cancillería?

Precisamente este lunes, 29 de mayo, la Cancillería emitió un comunicado en el que dispuso que todas las etapas de adjudicación de esta licitación sean “públicas en el Auditorio López de Mesa ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en cada una de las etapas”.

Además, dispuso del siguiente cronograma para las diferentes etapas:

Por último, la Cancillería afirmó que a todas estas etapas podrán asistir quienes manifiesten interés y todos los medios de comunicación que se acrediten.

Este es el comunicado de la Cancillería:

¿Cuál es la respuesta de Thomas Greg and Sons a los cuestionamientos?

Mañanas Blu, cuando Colombia está al Aire, se puso en contacto con Thomas Greg and Sons, quienes respondieron que la posición de la compañía en este y en otros procesos es que no se pronuncia oficialmente mientras la licitación esté en curso.