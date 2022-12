Podríamos tener hallazgos fiscales si peajes en Urabá no operan: MinTransporte

Después de las manifestaciones y bloqueos por parte de varios pobladores de Urabá, en el departamento de Antioquia, por la puesta en funcionamiento de tres peajes en la vía de Las Américas, el ministro de Transporte, Germán Cardona, señaló que si estas construcciones no operan se puede constituir en un posible detrimento patrimonial o hallazgo fiscal determinado por la Contraloría General de la República.

Publicidad

"Cuando hemos dicho que los peajes no los podemos mover no es porque nos obstinemos en hacerlo, es porque ya se construyeron y podríamos llegar a tener hallazgos fiscales de la Contraloría si no ponemos a operarlos, como ya están en efecto están operando".

Le podría interesar: No habrá reubicación de los peajes: ANI ante paro en Urabá

Publicidad

Estas manifestaciones han complicado el acceso y movilidad en municipios del departamento como Turbo, Currulao y Chigorodó.

Publicidad

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-El alcalde Floridablanca, Santander, Héctor Mantilla, asegura que tras la captura de Ruby Bárcenas, la agente de tránsito que hacía comparendos cuando estaba de descanso, podrían haber más funcionarios vinculados a esta práctica de corrupción.

Publicidad

-La Policía de Cali ofreció recompensa por información que facilite la captura de un hombre que abusó a una perrita en el suroriente de la ciudad.

Publicidad

-La Asamblea Nacional de Venezuela juramentó a la nueva directiva del poder legislativo.

-Por lo menos 44 mil personas despedirán a Franco Armani, el arquero e ídolo de Atlético Nacional que se despide de tierra paisa como el jugador más ganador con el club verdolaga.

Publicidad