Polémica en Indiana, Estados Unidos, por ley que discrimina a los homosexuales

La ley de Libertad Religiosa del Estado de Indiana ha desatado una exaltada discusión, protestas públicas y pronunciamientos de grandes empresas.



La ley en teoría busca que el gobierno no pueda obstruir la libertad religiosa de las personas de los dueños de negocios.

En la práctica, grupos de derechos de LGBT y directores de grandes empresas, como Tim Cook de Apple, sostienen que esta ley permitirá que en restaurantes y almacenes de Indiana se discrimine contra minorías sexuales y les nieguen el servicio.

De hecho Cook, quien ha hablado abiertamente de su homosexualidad, fue especialmente duro y en una columna en el Washington Post advierte sobre “el peligro de las leyes de libertad religiosa”.

La ley, que ya fue aprobada con amplias mayorías en la legislatura estatal, es tan amplia que ante esta polémica el gobernador de Indiana, Mike Pence, ya salió a decir que tiene que ser clarificada.

En la balanza está el complejo equilibrio entre las libertades de quienes no están de acuerdo con la posición y forma de vida de las minorías sexuales y los derechos a no ser discriminados de los gays, lesbianas y transexuales.



Cabe resaltar que hace un par de días unas 3.000 personas se manifestaron en el centro de Indianápolis, capital de Indiana (EE.UU.), para expresar su repulsa por la aprobación esta semana en ese estado de una ley que permite la discriminación de homosexuales y lesbianas.



Los manifestantes, pertrechados de pancartas, corearon consignas como "Ningún odio en nuestro estado" y "Reparen esa ley", informaron los medios locales.



Los congregados dirigieron su enojo al gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, quien aprobó el pasado jueves una ley que da carta blanca a los comercios de ese estado para prohibir la entrada a parejas de homosexuales en nombre de la "libertad religiosa".



"Este proyecto de ley no es discriminatorio y si yo pensara que legaliza la discriminación de alguna manera, lo habría vetado", defendió Pence, quien dijo que la ley asegura que "la libertad religiosa esté totalmente protegida bajo la legislación de Indiana".



La nueva legislación anularía las leyes estatales y locales que "cohíben" la habilidad de las personas, incluidos negocios y asociaciones, de seguir sus creencias religiosas.



La medida no sólo ha provocado las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales, sino de líderes empresariales que creen que la iniciativa empaña la imagen de Indiana y dificulta la captación de talento.



El consejero delegado de la empresa Angie's List, Bill Oesterle, anunció hoy la cancelación de unos planes de expansión en ese estado valorados en 40 millones de dólares, debido a su oposición a la polémica ley.



En la misma línea, el alcalde de Seattle (estado de Washington), Ed Murray, informó hoy que prohibirá el uso de fondos para viajes de negocios de empleados públicos de la Alcaldía a Indiana.



"Los habitantes de Seattle saben que la discriminación no tiene sitio en nuestra ciudad", subrayó Murray, al agregar que la ciudad "ha sido líder en la lucha para proteger los derechos civiles y garantizar igualdad para toda la gente".





EFE