Polémica en Villavicencio: denuncian al alcalde por posibles sobrecostos en arriendo de oficinas

En Villavicencio se encendió una polémica por el arrendamiento de una sede de la Alcaldía de Villavicencio que, según la denuncia de un concejal del partido Conservador, línea opositora del alcalde Felipe Harman, tendría sobrecostos.

Se trata de un edificio de 1.300 metros cuadrados donde actualmente están funcionando cuatro dependencias de la administración municipal. Allí laboran alrededor de 150 funcionarios.

Según el concejal Ricardo Gómez, existe un contrato de arrendamiento de este mismo lugar durante la administración pasada por un valor de 15 millones de pesos mensuales y ahora está arrendado en 29 millones de pesos mensuales.

Adicionalmente, denuncia que este mismo edificio fue arrendado durante la campaña del actual alcalde por un valor inferior.

Hilduara Velilla, apoderada del predio, aseguró que hace tres años, cuando se arrendó a la alcaldía, y hace dos como sede de campaña, el edificio estaba en malas condiciones. No se le habían hecho las adecuaciones que ahora tiene, y el canon solo incluía el 80% del edificio, mientras que en este momento se tiene arrendado el 95%.

Publicidad

“Cuando se arrendó a la alcaldía pasada, porque esta no es la primera vez que se arrienda a la alcaldía, el edificio no contaba con una buena estructura de cubiertas. Tenía problemas, no estaban incluidos algunos locales, la inmobiliaria nos lo entregó porque el edificio no estaba en buenas condiciones. Estuvo tres años en total abandono y eso deteriora aún más la estructura. Durante los dos meses de campaña solamente el segundo piso estaba en condiciones medianamente óptimas, y eso fue lo que se arrendó, por eso la diferencia de valor”, puntualizó.

Jaime Pardo, secretario de Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Villavicencio, aseguró que existe un estudio de mercado serio y un avalúo del predio que respalda técnica y jurídicamente el valor del canon.

“Tenemos la tranquilidad de que nos hemos ajustado a los procedimientos que la ley establece y contamos con el respaldo del avalúo de un experto que, precisamente, contrasta el ejercicio que hicimos durante los estudios previos y que nos garantiza con toda tranquilidad que el canon está ajustado al tema inmobiliario”.

Actualmente el edificio arrendado cuenta con 4 pisos, 28 oficinas, 33 baños, un auditorio, parqueadero de 200 metros cuadrados, una terraza, y un área de archivo.