Código electoral: artículo propone que niños pueden decidir cambio de sexo desde los 5 años

En entrevista con Blu Radio, la senadora Paloma Valencia , ponente del código electoral, dijo que desconoce quién está detrás del artículo que indica que un niño de cinco años puede pedir el cambio de sexo en una notaría.

En el artículo referente a la ‘corrección del componente sexo’ en los documentos de identificación y registros civiles, el código establece que se podrá definir como masculino, femenino, transexual, no binario y todos los que eventualmente se vayan a reconocer legal o jurisprudencialmente.

“La corrección del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento podrá consistir en la inscripción del sexo masculino (M), femenino (F), transexual (T) e no binario (NB) o aquellos que legal o jurisprudencialmente se llegaran a conocer”, dice el proyecto de ley, al que se le quitó el mensaje de urgencia.

Para la senadora del Centro Democrático, la inclusión de ese artículo obedece a las tendencias de decir que los niños no nacen con género: "Esto hace parte de la ideología de género, que está llevando al mundo a una confusión. Respeto la diversidad sexua y debe haber todo el respecto, pero lo que no pueden decir es que para que no haya problema uno puede elegir".

En ese sentido, la senadora manifestó que casos particulares no se pueden generalizarse.

“Una cosa es el caso particular y otra es preguntarles a los niños cómo se definen en términos de género. Una cosa es que les pregunten a los niños y otra que se lleve a un caso particular. No tengo ningún problema en que el niño quiera cambiar de género, pero usted no puede decir que un problema de trámite de un caso haya que extenderlo a todo el mundo”, puntualizó.

La senadora ya había hecho la denuncia en sus rede sociales:

El código electoral utiliza toda esa mermelada para cosas cómo estás: se puede cambiar el sexo de los menores de edad a partir de los 5 años en su identificación. pic.twitter.com/4KB0jDcA5x — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 25, 2022

Al respecto, el senador Juan Carlos Wills, presidente de la Comisión primera de la Cámara, manifestó que desconoce también quién incluyó ese artículo en el proyecto y anunció que votará negativamente la propuesta.

