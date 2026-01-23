En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
MinIgualdad
Ataque con granada Bogotá
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Polémica por reforma del régimen de slots que enfrenta al Gobierno con la IATA

Polémica por reforma del régimen de slots que enfrenta al Gobierno con la IATA

Edgar Rivera, secretario de la Aeronáutica Civil, habló de una reforma al régimen de slots en El Dorado para lograr mayor equidad entre aerolíneas y mejorar el acceso al aeropuerto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad