Polémica por supuesto caso de racismo en reconocida discoteca del norte de Bogotá

Un supuesto caso de racismo tiene encendidas las redes sociales tras conocerse un video en que un joven afirma que no lo dejaron ingresar a la discoteca Dembow, en el norte de Bogotá, simplemente por su color de piel.

Se trata de Darling Ibargüen Asprilla, quien aseguró que ese establecimiento, ubicado sobre la calle 85, no lo dejó entrar por ser negro.

“No me dejaron entrar porque soy negro y no cumplía con sus códigos de protocolo. Es increíble que en pleno siglo XXI sigan discriminando a las personas por su color de piel y porque no cabemos en lo que les parece aceptable”, dijo Ibargüen.

El video, publicado en su cuenta de Facebook,

en pocos minutos logró las 35.000 reproducciones y superó los 1.600 compartidos.

“Es lamentable comportamiento pues el administrador ni siquiera salió a dar la cara, solo se limitron a decir que se reservaban el derecho de admisión (…) no entienden que lo más rico en este país es su diversidad. Estoy totalmente triste y decepcionado”, agregó Ibargüen, quien pidió compartir el video.

En pocos minutos, las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, donde varios usuarios optaron por comentar las fotos de la discoteca en su Instargram y Facebook, con la etiqueta

#DembowRacistas.

Ante los cientos de comentarios, la discoteca, especializada en dancehall y música urbana, salió al paso de las críticas con un comunicado que asegura que todo se trató de un malentendido.

“El señor Ibargüen llegó acompañado con una señora al establecimiento. Ambos para una reserva que ya se encontraba en el lugar. Una vez llegaron al filtro, y siguiendo las políticas de ingreso al bar, uno de nuestros funcionaros le negó la entrada a la acompañante del señor, y no a él, dado que no cumplía con el código de vestimenta que se requiere para ingresar”, dice el comunicado.

“Frente a dicha negativa, la señora, con actitud defensiva y ofensiva, acusó al establecimiento de que la negativa del ingreso se dio por motivaciones racistas hacia su amigo, el señor Ibargüen, desviando la atención de la verdadera razón por la cual se negó la entrada”, añade.

La misiva publicada en sus redes sociales también fue motivo de críticas pues usuarios alegaron que también se discriminaba al negar el ingreso por su forma de vestir.

“Más allá de la solución que al final se le ofreció a la señora y su respuesta negativa, queremos reiterar que nunca hubo ningún tipo de discriminación racial”, agrega el comunicado.

No obstante, Darling Ibargüen no se mostró de acuerdo con el comunicado que calificó de “excusas que promueven la discriminación”.

“Sus explicaciones no son coherentes con lo que sucedió, no dejan de ser excusas y argumentos que promueven la discriminación sistemática. Esto no es más que un aliciente para continuar trabajando”, concluye.

La polémica sigue encendida en redes donde y los comentarios contra la discoteca no paran, incluso la calificación del establecimiento bajó considerablemente en reseñas de Tripadvisor y Google Maps, aunque no solo por esta denuncia.

