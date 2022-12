Policía anuncia creación de grupo especial antirrobo de iglesias en Bogotá

El comandante de la Policía de Bogotá, general Hoover Penilla, aseguró que las autoridades se encuentran tras la pista de 4 de los 7 hombres que asaltaron la parroquia Inmaculada Concepción en el norte de Bogotá.



Penilla aseguró que de las casi 80 personas que asistían a una reunión de feligreses, entre 12 y 15 fueron las afectadas por los ladrones que se les llevaron equipos celulares, bolsos, computadores y billeteras.



“Es una situación salón contiguo a la parroquia como todos los jueves, un grupo de personas que asistía a un encuentro de oración, había más de 80 personas e ingresaron entre 5 y 7 individuos a exigirles elementos personales”, dijo el oficial.



“Entre 12 y 15 fueron despojados de billetera, bolso, equipos celulares; algunos feligreses no se dieron cuenta de lo que había sucedido sino hasta que denunciaron lo que había pasado”, agregó.



El oficial aseguró que, según las víctimas, el robo duró entre 3 minutos, y los asaltados fueron quienes se encontraban más próximos a la puerta de ingreso a algunos de los salones.



Penilla indicó que, pese a que a dos cuadras del lugar hay un CAI, las autoridades reaccionaron apenas alguna de las víctimas pudo dar aviso de lo sucedido.



El oficial aseguró que recibió una llamada del presidente Juan Manuel Santos en la que le exigía los resultados pertinentes en una acción como esta.



No hubo disparos: párroco



El sacerdote Rafael de Brigard, párroco de la iglesia, aseguró que los sujetos ingresaron al salón sobre las 7:15 p.m. con armas de fuego e intimidando a quienes asistían a la reunión.



El sacerdote señaló que las autoridades ya le han ofrecido algunas alternativas para mejorar la seguridad y evitar que hechos como estos se vuelvan a presentar.



“La seguridad depende que nos aliemos entre todos y no nos descuidemos; nos han hecho recomendaciones locativas de seguridad, cámaras, y analizamos su implementación “, agregó.

