Por engaño en venta de boletas para Colombia-Brasil sancionan a TicketShop

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación y dictó medidas cautelares contra TicketShop, empresa que vende las boletas para el partido de fútbol Colombia vs Brasil, por engaño a los consumidores colombianos.



Según la investigación de la Superindustria, la empresa anunció que vendió 6.000 boletas el pasado 8 de agosto desde las 12 de la noche y durante 42 minutos, pero se comprobó que no se puso en venta ni una sola boleta en la página web de la empresa.



Por esta conducta, la SIC determinó dictar medidas cautelares que consisten en suspender la actividad de la empresa de manera inmediata e indefinida, es decir que TicketShop no podrá vender boletería de este y ningún evento en el país.



Además, se ordenó investigar a los representante legal de la Comercializadora de Franquicias S.A. administradora de la página www.ticketshop.com.co, César Ronaldo Carreño e Iván Darío Arce,por presuntas infracciones estatuto del consumidor.



También compulsó copias a la Fiscalía por el presunto delito de fraude procesal o cualquier otro tipo de delito penal que se haya configurado en la información falsa suministrado a la superintendencia.



La Superindustria ordenó a la empresa responsable de la página web de TicketShop determinar a quienes fueron o serán entregadas las 45,500 boletas del partido fútbol Colombia vs Brasil para poder establecer si hay una conducta de acaparamiento.



