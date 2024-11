Por mensaje de disidencias, artistas cancelaron asistencia a concierto en El Plateado

Las disidencias de las Farc , lanzaron en las últimas horas una advertencia a varios cantantes y agrupaciones que estarían invitados a participar este 8 de noviembre en el denominado festival cultural y artístico.

Entre los artistas invitados estaban Arelys henao, el grupo Fuego, y John Guerra, entre otros. Dicho evento estaba organizando por parte del Ministerio de Defensa en el marco de la acción integral en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca.

Dicho grupo armado calificó al evento como “el concierto de la guerra” y señalaron que hace parte de una muestra más de “improvisación” que pretende hacer la cartera de defensa, en cabeza del ministro Iván Velásquez, en el coliseo del corregimiento.

Incluso a eso se le suma que se conocieron más documentos en los que se habla de la situación que se vive en la zona “a través de datos entregados por algunos campesinos, comerciantes, transportadores y pobladores de El Plateado, Argelia, Cauca y de los sectores de la Hacienda, Honduras, se han podido establecer una serie de amenazas y presiones que vienen ejerciendo miembros de las disidencias de las Farc, para impedir que se realicen una serie de actividades artísticas y culturales en el casco urbano del corregimiento para beneficio de los habitantes”.

La cantante Arelys Henao se pronunció a través de un video: “quiero informarles que no podré estar con ustedes el 8 de noviembre. Estaba contratada para cantarles mis canciones con toda mi agrupación. No es posible ir a El Plateado, Cauca, por seguridad, por motivos de fuerza mayor ajenos a mi voluntad, porque yo moría por estar con ustedes. Amo a mi pueblo y saben que yo quería estar ahí en El Plateado. Saben que soy un artista que no habla de política ni entra en ningún conflicto. Yo estoy es para cantarles mi pueblo y espero algún día poder estar allá”.

Según se conoció, este grupo armado mencionó que dichos artistas tal vez no conocen el contexto que se vive en la zona, por lo que los llamaron a reflexionar sobre su participación en este evento.