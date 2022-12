Por novena vez este año, ELN atenta contra oleoducto Trasandino, en Nariño

Las afectaciones del oleoducto Transandino OTA, registradas en las últimas horas, se perpetraron, la primera, en la vereda conocida como El Corzo, jurisdicción del municipio de Guachucal, sur de Nariño; la segunda detonación, que afectó la infraestructura que conduce crudo desde Orito, en el Putumayo, hasta Tumaco, ocurrió en la vereda Ospina Pérez, área rural de Ricaurte, monte costero del departamento.

Esta acción habría sido perpetrada por integrantes de la compañía José Luis Cabrera Ruales, del ELN.

El atentado ocasionó la abolladura al tubo principal de conducción, el cual, para el momento de los hechos, no se encontraba en operación de bombeo.

No se presentó derramamiento de crudo residual y no ocasionó contaminación al medio ambiente de la región. En el lugar no se registró población civil afectada.

Tropas pertenecientes al Grupo de Caballería Mecanizado General José María Cabal, acantonado en Ipiales, frontera con el Ecuador, mediante un trabajo conjunto con el Grupo de Explosiones y Demoliciones EXDE DELTA, se desplazarán hasta el lugar para hacer verificación del área, lo que les permitirá asegurar la zona y descartar así la presencia de explosivos en el sector.

Una vez asegurado el lugar, como es usual en estos casos, funcionarios de Ecopetrol ingresarán a cuantificar los daños ocasionados en el sector y empezarán a ejecutar la respectiva reparación a las afectaciones.