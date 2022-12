Por orden de SuperSalud revisarán funcionamiento de 300 IPS en Soacha

El superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, pidió a la Secretaría de Salud de Cundinamarca revisar de forma prioritaria a más de 300 IPS que operan en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras escuchar las inconformidades de atención en salud de los habitantes de este municipio.

Luego de escuchar varias quejas sobre la atención de la E.S.E Hospital Mario Gaitán Yanguas, el superintendente calificó como injusto que una persona tenga que madrugar desde las 3 o 4 de la mañana para tomar un turno y que después le digan que “no hay agenda”.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

BLU radio fue hasta el hospital y habló con Lilian Corina, ciudadana venezolana, sobre esta situación.

“Tengo cinco días con un derrame de sangre y un fuerte dolor en las caderas, ayer vine y no me quisieron atender, hoy tampoco. No me atienden porque necesito un servicio de gas si no me van a cobrar”, dijo Corina.

Otro afiliado, William Martínez, le dijo a BLU Radio que hace falta médicos especialistas, neurólogos, cardiólogos y más salas con aparatos más especializados.

Por su parte, Reyes Murillo Higuera, secretario de Salud Soacha, insistió en el llamado de la Superintendencia.

Publicidad

“Unas de las conclusiones es el llamado que hace la superintendencia de salud a las EPS para que se contraten los servicios de salud directamente con los prestadores que hay en territorio que ofrecen citas de especialista, entrega de medicamentos que hoy en día los usuarios deben trasladarse a Bogotá”, señaló.

El superintendente también enfatizó en que se debe fortalecer la red pública y privada de atención en el municipio.

Publicidad

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.