Por peleas, Vargas Lleras no parece capacitado para llegar a Presidencia: Benedetti

El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, aseguró que el reclamo del vicepresidente Germán Vargas Lleras a la canciller María Ángela Holguín por la falta de apoyo en su pelea con el Gobierno de Venezuela es solo “su plataforma política” para iniciar su campaña presidencial y salir del Gobierno alejado de Santos.



“No es una queja fundada y sí hace parte de su plataforma política”, manifestó Benedetti.



“No es lo mismo que usted lance un insulto si usted está fuera del Gobierno a que se ponga a hacer campaña desde la Vicepresidencia con la política exterior”, añadió.



Incluso, dijo que “con ese tipo de peleas Vargas Lleras no parecería que estuviera capacitado para estar en la Presidencia”.



Por su parte, el senador de Cambio Radical Germán Varón manifestó que Vargas Lleras tuvo toda la razón en sentirse absolutamente aislado y sin una compañía institucional.



“Lo que queda claro es que hace una semana hubo un insulto en unas palabras soeces de parte del señor Diosdado, el día miércoles vuelve a insistir el señor Diosdado de manera irónica a ser grosero y ser patán con el vicepresidente, escondiendo una crisis interna y tratar de generar distracción de sus problemas”, dijo Varón.



El congresista reiteró en que el vicepresidente “tiene toda la razón en reclamar un acompañamiento”, argumentando que durante el tiempo en que se sucedió el primer insulto y el segundo no hubo ningún tipo de pronunciamiento de parte de la Cancillería.



