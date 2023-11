"¿Por qué a la gente humilde no le ponen atención?": reclamo de madre tras liberación de 'Mane' Díaz

Miguel Antonio Guerrero es un joven de 33 años que vive en Puerto Rondón, Arauca, junto a su familia. En el mes de septiembre se trasladó unos días a Tame, en el mismo departamento, para trabajar en una finca en un cultivo de maíz.

El pasado 29 de septiembre hombres armados llegaron hasta la finca y se llevaron a Miguel Antonio y otras tres personas, desde entonces su familia no tiene información sobre su paradero.

“Créame que yo ayer cuando vi que al señor lo liberaron, créame que yo me privé llorando y me privé llorando porque, pues la verdad, para uno es muy duro, muy duro porque, ¿por qué van a ponerle más atención a esas personas y por qué a la gente humilde, pobre no le ponen atención si es un ser humano igualito que él?, los otros secuestrados y mi hijo son igualitos que él”, señaló Lucely Cortés, madre de Miguel Antonio.

En el mismo sentido señala que el Gobierno y algunas organizaciones no muestran la misma voluntad e interés por solucionar el caso de su hijo.

“Yo no me encuentro ni qué hacer, sin saber ninguna razón de mi hijo, de vida ni nada, eso es muy terrible para uno de mamá. Sinceramente nosotros al saber de que le dieron la libertad al papá de Luis Díaz , pues nosotros nos sentimos pisoteados, nos sentimos por el suelo sinceramente”, explicó Lucely.

En la zona donde fueron secuestrados estos cuatro jóvenes hay una fuerte presencia del ELN, sin embargo, en esa zona del país también hay frentes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Según la Defensoría del Pueblo, el secuestro viene en aumento durante este año y Arauca es el departamento con más registros, pues tiene el 68 % de los registros.

