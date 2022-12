¿Por qué Ejército y bomberos lavaron los cuerpos del holocausto de Palacio?

Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, cuenta en diálogo con El Radar de Blu Radio detalles del proceso de identificación de cuerpos de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985.



En la época, cuenta, Valdés era estudiante de último año de Medicina y cursaba una materia de medicina forense, por eso se encontraba en el Instituto de Medicina legal “viendo cómo llegaban y en qué condiciones los cuerpos, en bolsas”.



Agregó que los métodos de identificación de los cuerpos eran escasos, pues “no se contaban con herramientas como las que tenemos hoy”.



“En identificación humana la técnica era la datiloscopia, pero obviamente muchos de los cuerpos no estaban aptos para eso. La mayoría de los cuerpos eran amasijos, fragmentos de cuerpos incinerados”, cuenta el hoy director de Medicina Legal, quien advierte que una vez se sofocó el incendio “quienes entraron primero fueron los bomberos con el Ejército”.



En ese momento, “a punta de chorros de agua, los cuerpos fueron removidos de los pisos tercero y cuarto, el chorro de agua los empujaba hasta la baranda, caían al primer piso. Allí la empresa de aseo, con unos cepillos anchos, lo que hacía era barrer los cuerpos y los iban echando en unas bolsas, que eran las que llegaban al Instituto de Medicina Legal”.



¿El mal manejo fue premeditado o inexperiencia?



Valdés aclara que para la época “era muy poco el conocimiento que tenía sobre el procedimiento penal en esos casos, pero eran los jueces penales que actuaban en ese momento los que tomaron el mando de la investigación del lugar de los hechos”.



Recuerda que “a Medicina Legal llegaron los jueces; Policía y Ejército llegaron y estaban dentro del instituto porque llevaban los cuerpos y luego permanecieron allí también”.



Aclaró que desconoce “si para la época Medicina Legal tenía que asistir al lugar de los hechos”, pues “era la Policía Judicial la que debía hacer labores técnicas de recuperación de los cuerpos, pero había tal desorden que una vez sofocado el incendio los bomberos removieron los cuerpos con chorros de agua”.



El director de Medicina Legal añadió que “los cuerpos no estaban completos, eran fragmentos, la mayoría era conjunto de víscera. Los cuerpos estaban todos calcinados y en ese momento los médicos patólogos que atendieron el caso procedían a hacer las necropsias tratando de identificar los órganos y sus características, para saber si era masculino o femenino”.



Finalmente, contó que para la identificación “se ayudaban también con las pertenencias, pero por la forma como habían sido removidos (los cuerpos) se mezclaban unas con otras y aun así uno intentaba asociar unos con otros para darle alguna característica. Las identificaciones en su primer momento fueron todas indiciarias, no había técnicas avanzadas más allá de la dactiloscopia y la odontología forense estaba apenas empezando”.



