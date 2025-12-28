Crisis de sangre pone en riesgo a cientos de pacientes en Santander que necesitan trasplantes

Mientras muchas familias celebran unidas esta temporada decembrina, Camila Rapalino, una joven madre de 25 años, libra una batalla por su vida desde una habitación del Hospital Internacional de Colombia (HIC).

Desde hace cinco años enfrenta la leucemia y hoy atraviesa una recaída que la mantiene hospitalizada desde hace más de tres meses. Su tratamiento, al igual que el de cientos de pacientes en Santander, depende de un recurso que no se puede fabricar, la sangre.

Camila necesita transfusiones constantes, especialmente de plaquetas. Su hija de dos años la espera en Ocaña, Norte de Santander, y anhela estar con su mamá este fin de año y darle un fuerte abrazo, por lo que hace un llamado a los buenos corazones.

“Cada donación me permite seguir adelante; en mi caso, son las plaquetas que se me bajan mucho, que se pongan la mano en el corazón y que en esta temporada que es tan difícil nos colaboren y nos den ese regalito porque es la única manera que lo podemos conseguir mi mayor motivación es poder estar con mi hija, volver a abrazarla”, afirmó.



Como ella, niños, adultos y pacientes críticos necesitan una transfusión o la continuidad de sus tratamientos, en medio de una situación que se agrava en diciembre y enero, cuando las donaciones caen cerca del 50 %.

El HIC requiere alrededor de 2.000 donantes mensuales para cubrir cirugías, tratamientos oncológicos y urgencias, y aun así realiza más de 2.500 transfusiones al mes entre sus sedes de Piedecuesta y Floridablanca, beneficiando directamente a más de 500 pacientes.

A esta alerta se suma el Hospital Universitario de Santander (HUS), único hospital público de alta complejidad de la región y centro de referencia para pacientes provenientes de otros departamentos, que también advirtió una preocupante disminución en las reservas de sangre.

“El problema es crítico porque la sangre no se fabrica, solo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas”, explicó el doctor Cristian Daniel Sánchez Tapias, del Banco de Sangre del HIC.

Actualmente se requieren todos los grupos sanguíneos, con especial urgencia A positivo y negativo, así como O y B, fundamentales para atender emergencias, cirugías y tratamientos oncológicos.

Donar sangre es un proceso seguro, rápido y vital. El Banco de Sangre del HIC en Piedecuesta atiende 24 horas, mientras que la sede cardiovascular de Floridablanca recibe donantes de lunes a sábado. Una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

En estas fiestas, cuando los hospitales trabajan al límite, Camila y cientos de pacientes esperan un regalo que no se compra ni se envuelve la oportunidad de seguir viviendo.