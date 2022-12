¿Por qué está temblando tan fuerte en Santander?

Los recientes eventos sísmicos que se han venido presentando en Santander han llamado la atención de los ciudadanos porque 6 de ellos han reportado magnitudes superiores a 5.0 puntos, lo que resulta ser un sismo muy fuerte que se puede percibir en la mayoría de las viviendas o infraestructuras.

En ese sentido, expertos en sismos, como Giovanny Jiménez, postdoctor en Geología de la Universidad de Texas en Dallas, Estados Unidos, explicó que el primer sismo fuerte que se presentó en Santander data de octubre de 1743.

Publicidad

"En 1799 ocurrió, 1785, 1826, y así otros adicionales, inclusive aquí en Santander en 1869 ocurrió un sismo muy importante que destruyó un pueblo que se llamaba Juan José, el pueblo lo reubicaron y ahora se llama Galán”, dijo.

De igual forma, Fernando Velandia, geólogo de la Universidad Industrial de Santander, UIS, explicó: “Los sismos que se presentan en esta zona son profundos y hacen parte de nido sísmico de Bucaramanga. Por eso, son constantes y no se puede predecir una determinada magnitud. Afortunadamente ese foco está a esta gran profundidad y la energía llega atenuada a la superficie. Estos sismos del nido no se pueden relacionar con las fallas geológicas que son rasgos de la corteza más superficial. Si un sismo de estas magnitudes mayores de 5 ocurriera por una falla si sería grave”.

Para Jiménez,es muy importante no generar alarma porque es un fenómeno mundial al que los habitantes de Santander se deben adaptar y no entrar en pánico, puesto que si pueden presentarse sismos seguidos, pero no se puede saber si alguno de ellos va tener una gran intensidad o magnitud.

“No puede decir que vaya ocurrir un sismo, es decir, no debemos preocuparnos tanto por ese tema, pero sí debemos prepararnos, debemos saber qué debemos hacer en ese tipo de momentos”, dijo.

Publicidad

“No se puede descartar y tampoco asegurar un terremoto. Esa es una paradoja, pero es más serio que atemorizar siendo adivinos. De ahí la importancia de buscar apoyo para monitorear la región con estaciones sísmicas y acelerógrafos. En ciencia se requieren datos para llegar a conclusiones”, aseguró Velandia.

#SGCEsConocimiento - Recuerda que NO es posible predecir un sismo, consulta la información en nuestras Redes Sociales pic.twitter.com/Qc1lchPOV7 — Servicio Geológico (@sgcol) July 22, 2020

Publicidad