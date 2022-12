¿Por qué fiscal no investiga a Vargas Lleras por plata para campaña?: Benedetti

Como una vil mentira calificó, en entrevista con BLU Radio, el senador Armando Benedetti los argumentos de la Fiscalía para pedir que lo investiguen por supuesta relación con el caso Odebrecht.



En ese sentido, el legislador de La U denunció una “estrategia sistemática para enlodar su buen nombre”.



“Puedo jurar por la vida de mi madre y de mis hijos que no tengo nada que ver con Odebrecht”, enfatizó.



El senador agregó que desde la semana pasada se enteró de que el fiscal Néstor Humberto Martínez, de quien dijo “está capturado por los intereses políticos de Germán Vargas Lleras, estuvo buscando incriminarlo en este escándalo.



“Me llamaron y me dijeron personas de allá de La Picota los mismos a los que el fiscal les había preguntado. Me dijeron que el fiscal quería que me implicara”, añadió.



Benedetti aseguró que Federico Gaviria, quien está preso por este escándalo, es un “bandidazo” y que accedió a la petición de Néstor Humberto Martínez para incriminarlo.



“Es el protegido de él. Está en una cárcel en la que no debería estar porque allí pueden estar los funcionarios públicos. Le ha rebajado una cantidad de delitos. De lo que dice no tiene nada de pruebas”, precisó.



Benedetti cuestionó el papel que está jugando el fiscal en las investigaciones contra políticos y empresarios dentro de casos como el de Odebrecht, pues dijo tener pruebas de que “hace dos años repartía la mermelada y hoy la persigue”.

“Lo metieron a la terna porque él recogió la plata de la segunda vuelta. Con esto estoy denunciando que está inhabilitado para investigar las platas que entraron a las campañas. ¿Quién la repartió en la costa? El señor Vargas Lleras. ¿Por qué no se le ha investigado?”, expresó.

Agregó que en la casa de Margarita Andrade, del Partido Cambio Radical, “se sentaron 7 u 8 congresistas para ver qué plata se tenía que dar para la campaña”.

“¿Por qué el fiscal no ha investigado a Vargas Lleras?”, insistió Benedetti.



La Fiscalía pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que investigue a ocho congresistas oficialistas y un exministro del presidente Juan Manuel Santos presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



"La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas (...) para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", indicó el ente acusador en un comunicado.



Los directivos de la firma "lograron el apoyo" de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012, durante el primer mandato de Santos (2010-2014), agregó.



Para ello, contaron con la intermediación del exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenidos por este mismo escándalo.



