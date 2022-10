¿Por qué los precios de tiquetes aéreos quedan por las nubes en época de vacaciones?

Colombia, a través de los años, se ha hecho reconocida por sus destinos turísticos. La oferta gastronómica, natural y cultural han convertido al país en una opción atractiva para los viajeros. Sin embargo, los altos precios de los tiquetes han generado un 'dolor de cabeza' a los compradores.





BLU Radio habló con varios actores y expertos en el tema aeronáutico de nuestro país, quienes presentaron su postura sobre el tema y se refirieron a las posibles causas por la que los precios de los vuelos fluctúan.





Juan Pablo Franky, viceministro de Turismo de Colombia, dijo que unas de las razones por las cuales los tiquetes presentan alzas considerables es por los tiempos en los que se generan las reservas.



“Es una condición natural del mercado. Normalmente los precios fluctúan dependiendo de muchas barreras como cuando uno mira ofertas de precios a corto plazo. Si se quiere hacer la misma búsqueda para septiembre, posiblemente van a encontrar precios distintos, esa es la dinámica de los precios”, manifestó Franky.





Según el funcionario, los precios pueden variar cuando se empaquetan, es decir, cuando las agencias de viajes reúnen tiquetes, hospedajes y otros servicios. De esa manera, el viaje sale más económico.



“Cuando los tiquetes se empaquetan y se hacen grandes negociaciones, se van a encontrar que ir a pasar unos días a San Andrés puede estar en un millón o 2 millones de pesos. Jamás el componente aéreo estaría por 3 millones de pesos”, puntualizó.





Franky también dijo que se está trabajando para tener más sillas disponibles en vuelos adelantando estrategias para que compañías extranjeras vengan a volar en Colombia.





"Estamos tratando de atraer compañías ofreciendo incentivos. Parte del trabajo no es solamente esperar aerolíneas para que vuelen a Colombia, vamos a buscarlas, hemos estado buscando compañías que dejaron de volar en nuestro país”, agregó.





Fabio Arroyave, representante a la Cámara por el Valle, aseguró que el precio de los tiquetes varia por los altos costos de concesiones en los aeropuertos del país, así como por la libre competencia, la cual, según él, es liderada por una empresa que domina el 70 % del mercado en el país.





Otro aspecto que destacó Arroyave tiene que ver con la ausencia de sanciones contra las aerolíneas.



“Hoy hay empresas que prestan este servicio y que no están en condiciones para cubrir las rutas, pero las han mantenido muchos años y prefieren mantener e incumplir ya que no hay sanciones”, declaró el congersista.





De acuerdo con Lucas Rodríguez, jefe de Transporte Aéreo de Aerocivil, sí se cuenta con una medición de cumplimiento para las aerolíneas y en 2018 las compensaciones a pasajeros sumaron un valor de 45.000 millones de pesos.





“Tenemos una medición de cumplimiento. Toda aerolínea que tenga un incumplimiento del 85 % tiene que pagar una multa”, aseguró.





Rodríguez manifestó, además, que el mercado en Colombia es libre y son las mismas aerolíneas las que deciden con qué frecuencia volar y qué cantidad de rutas van a operar.





Finalmente, Martín Jaramillo, economista de la Universidad de Spring Hill, dijo que siendo más fuertes con las aerolíneas no se va a lograr que bajen los precios de los tiquetes. Según el experto, esto se debe a que los precios de los tiquetes aéreos tienen un aumento incluido por cuenta de los impuestos.





“El 33 % de los tiquetes son impuestos. Podemos empezar a bajar los impuestos, como la tarifa administrativa y el impuesto al carbono”, aseguró.





