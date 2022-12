¿Por qué no visita a víctimas?: Zuluaga sobre visita de Hollande a zonas veredales

A través de su cuenta en Twitter, Zuluaga señaló que “la visita del presidente de Francia, François Hollande, a zonas de preagrupamiento de las Farc es un desafío a las instituciones y valores democráticos”.



Anuncio de visita del Presidente de Francia a zonas de preagrupamiento de las Farc es un desafío a las instituciones y valores democráticos. pic.twitter.com/yTycsb7DV0 — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 8, 2017

“Es una ofensa para los 6 millones y medio de colombianos que votamos No en el plebiscito porque las Farc siguen siendo un grupo armado, no se han desmovilizado y no han entregado sus armas”, sostuvo.



En ese sentido, le preguntó a Hollande las razones del por qué no visita a las víctimas del grupo guerrillero.



Cabe señalar que el presidente de Francia, François Hollande, tiene proyectada su visita a una de las zonas veredales de concentración de las Farc el próximo 23 y 24 de enero.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Un total de 180 viajeros que estaban programados para salir desde Cali hasta la isla de San Andrés, están denunciando que la aerolínea Viva Colombia no ha podido dar solución a su vuelo y que van a perder el dinero que se invirtió en los hospedajes para pasar vacaciones.



-En el fondo del mar, cerca de las Islas del Rosario permanece el cuerpo sin vida de una ciudadana ecuatoriana desaparecida desde el pasado 20 de diciembre cuando la lancha en la que se desplazaba se hundió, recuperarlo según la Armada Nacional sería una operación riesgosa.



-El delantero colombiano Felipe Pardo, deja el fútbol de Grecia y se va para Francia.



-Un accidente de avioneta dejó cuatro muertos en Chile.



-La Fuerza Armada venezolana sigue la búsqueda por aire, agua y tierra de los 13 tripulantes de un helicóptero militar desaparecido hace diez días en una zona selvática del sur de ese país, mientras los familiares esperan reportes oficiales con una mezcla de angustia y esperanza.



-Este puente festivo se han reducido los accidentes de tránsito por la red vial nacional en un 72%. Sin embargo, los mismos dejan un saldo de 11 víctimas fatales.



-El pago de sobornos en Panamá de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos "era un secreto a voces", según dijo hoy la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, quien exigió a la compañía devolver el dinero de esas comisiones.