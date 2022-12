¿Por qué Petro no puede hacer parte de la rendición de cuentas? Veeduría explica

Adriana Córdoba , veedora del Distrito, explicó en Mañanas BLU que el exalcalde Gustavo Petro podía participar en la rendición de cuentas Distrital como cualquier ciudadano, pero no liderarla debido a la sanción que recibió por parte de la Procuraduría.

“Desde el punto de vista legal, el país tiene unas normas en términos de las instituciones nacionales y territoriales de rendirle cuentas a la ciudadana”, explicó. En este sentido, la administración tiene la obligación de presentar en marzo de cada año un informe sobre la gestión realizada.

El papel de la veeduría en ese caso es orientar y coordinar la metodología de la audiencia. “Cuando me llega la información de que la secretaria General le iba a dar la palabra al exalcalde Gustavo Petro, yo explicó que eso no es posible porque quien debe hacer la presentación es la administración. En caso de que el alcalde no pueda, debe delegar en un servidor público”, dijo.

Según Córdoba, normativas del ministerio del Interior dejan claro que el servidor público que este en ejercicio en el momento es quien debe ser el que rinda cuentas de la gestión, por ende, Petro no puede ser parte de la audiencia como funcionario.