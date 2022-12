Por un "shock de estrés" vuelve a incapacitarse Gustavo Malo

Por cuarta vez, el investigado magistrado Gustavo Malo le hizo el quite a su cita en la Corte Suprema de Justicia, donde no ha podido definirse si es suspendido o no de sus funciones.

De acuerdo con su abogado, Álvaro Rolando Pérez, está vez el magistrado presenta un shock producido por estrés que lo obliga a guardar reposo en su vivienda ubicada en Cartagena.

Por esta razón, se aplazó nuevamente la sala extraordinaria en la que se busca definir si el investigado magistrado Gustavo Malo es relevado de su cargo debido a las acusaciones que pesan en su contra por el escándalo del 'cartel de la toga'.

Pese a que cuando estalló este escándalo de corrupción los magistrados de la sala penal, a la que pertenece Malo, le pidieron que renunciara, el magistrado se negó y en cambio pidió una licencia no remunerada de tres meses mientras avanzaban las investigaciones en su contra.

Dicha licencia venció el pasado 1 de diciembre y entonces Malo presentó una incapacidad médica por 20 días. Luego, cuando terminó la vacancia judicial y se esperaba su regreso presentó una incapacidad también por ese mismo lapso.

Esta vez la incapacidad también es por 20 días hábiles y la Corte sigue maniatada pues, el nuevo reglamento establece que para definir una sanción Corte deberá primero contar con la presencia del magistrado para que de su versión de los hechos por los que se le investiga.