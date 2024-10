Por vencimiento de términos, liberan a hombre que atacó con 22 machetazos a su esposa en Tolima

Por vencimiento de términos, un juez dejó en libertad a un hombre, identificado como Uldarico Vargas Meléndez, señalado de agredir con 22 machetazos a su esposa en el municipio de El Guamo, Tolima, en hechos ocurridos el pasado 1 de febrero, luego de la jornada laboral de la víctima.

“Yo, lo único que quería, que pedía, (era) que no quedara libre. Fue negligencia tanto de la Fiscalía como del abogado defensor que me asignaron, porque no tenía conocimiento de qué iba a pasar, no tenía conocimiento de la audiencia, pero ya no podemos hacer nada”, dijo Blanca Inés Contreras.

La víctima, de 48 años, reclama justicia luego de que el Juez Séptimo de Control de Garantías dejara en libertad a su agresor, Uldarico Vargas Meléndez, su esposo y padre de sus tres hijos, quien en febrero la atacó con 22 machetazos en su cráneo y manos.

“Los vacíos jurídicos y probatorios siguen siendo una barrera insostenible en los procesos que deberían garantizar la protección y el acceso a la justicia para las víctimas de violencias de género. Este fallo judicial no solo es un golpe para Blanca Inés, sino para todas las mujeres que confían en un sistema que les sigue fallando”, señaló la Secretaría de la Mujer del Tolima en un comunicado, a la vez que esa entidad entregó a Blanca Inés un dispositivo de seguridad conectado directamente con la Policía Nacional, buscando resguardar su vida.

Los hechos en los que se presentó la agresión se produjeron el pasado jueves, 1 de febrero, cuando Blanca Inés, luego de su jornada laboral, regresó a su vivienda en la vereda Loma de Luisa, en El Guamo, siendo agredida sin razón alguna con un machete por Uldarico, su esposo. Según resaltó la víctima tras el caso de violencia, la violencia intrafamiliar era constante.

Por las heridas, Blanca Inés fue trasladada a un centro asistencial y dos días después iniciaron las intervenciones quirúrgicas con el objetivo de reconstruirle el cráneo y los brazos, resultando estas exitosas. Posteriormente, el proceso de recuperación se complicó y estuvo a punto de perder la vida. Tras volver a recuperarse, ahora vive con miedo a posibles represalias por parte de su ya exesposo.

La gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas, pese a estar en la COP 16 en Cali, manifestó en su cuenta de X su rechazo a la decisión, destacando la necesidad de proteger los derechos y la integridad de las mujeres: “Como mujer, madre, gobernadora y defensora de los derechos, la vida y la integridad de la mujer, expreso mi total indignación y rechazo a que Uldarico Meléndez, quien brutalmente atacó con 22 machetazos en el cráneo y las manos a Blanca Inés Contreras, haya quedado en libertad”, señaló la funcionaria.