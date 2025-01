Preocupación por criminales que estaban siendo requeridos en extradición por Venezuela

Fuentes confirmaron a Blu Radio qué hay detrás de la libertad de varios criminales, y es que el Gobierno venezolano no ha dispuesto de una avioneta para precisamente recoger en Colombia a los responsables de actos delictivos, se pudo establecer que luego del tránsito que hacen los procesos de extradición en la Corte Suprema de Justicia y sanción presidencial, el tiempo establecido es de tres meses (90 días), y que pasado ese tiempo la Fiscalía levanta las órdenes de captura luego de poner a disposición a los criminales.

Además, fuentes de la Fiscalía le aseguraron a Blu Radio que, en las próximas semanas, se vence ese plazo de tres meses para al menos tres integrantes de la banda criminal denominada como El Tren de Aragua.

Consultamos con expertos juristas y exministros, quienes aseguran que, la extradición es algo facultativo y se presenta cuando alguien nacional de un país comete un delito y se refugia en otro estado, de manera que es algo que decide cada país, si se determina que una persona está en Colombia y que es venezolana, pues Venezuela decide si quiere o no pedirlo en extradición.

Incluso los expertos hacen una dura crítica al vecino país, con el argumento de que en Venezuela no hay una democracia sólida, y que por esta razón no se puede pretender que ese país atienda con prontitud las solicitudes que ellos mismos hicieron de extradición.

"Es un país que es una dictadura, allá no hay democracia absolutamente, y como no hay democracia, no respetan los poderes judiciales, hacen lo que les da la gana, ustedes quieren, reciben, si no quieren no reciben, no pasa absolutamente nada", afirmaron.