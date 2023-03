Presidencia contrataría “sistema de análisis e inteligencia de medios digitales y tradicionales”

El 9 de marzo, la Presidencia de la República abrió un proceso de contratación en donde invitó a proveedores interesados en cotizar el servicio mensual de un sistema de análisis e inteligencia de medios (digitales y tradicionales) y de la conversación digital a nivel regional, nacional e internacional en los temas de interés para la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, la estrategia de comunicaciones y la narrativa del Gobierno nacional.

Germán Gómez, secretario de Prensa de Presidencia, le dijo a Blu Radio que aún no se ha abierto formalmente un proceso licitatorio o de contratación y que se trata de una “invitación, que tiene como propósito saber qué empresas existen en el mercado para prestar este servicio”.

“Las variables que deberá analizar el proveedor, si finalmente hay contratación, son la tonalidad en tres categorías: positivo, neutral o negativo, identificar la temática mencionada en los fragmentos de análisis según la matriz de temas diseñada y “analizar los datos de la inteligencia de medios y de la conversación digital para determinar cómo está el desempeño de la estrategia de comunicación y los voceros de Gobierno”, puntualizó la convocatoria.

Adicionalmente, el contratista deberá generar avisos inmediatos con datos precisos y breves cuando haya conversaciones digitales o cubrimiento mediático negativo de alto impacto que afecte al Gobierno o a sus voceros. “Esto no representa un servicio de alertas de monitoreo, sino más un análisis rápido y oportuno de la coyuntura”.

”No habrá perfilamiento ni individualización de ciudadanos”

El documento advirtió que en esa analítica de medios y redes no se pueden realizar perfilamientos o categorizaciones de individuos ni organizaciones: “Es importante que el análisis contenga información pública sobre la conversación relacionada con los parámetros de análisis que se definan en redes como Facebook, Instagram y TikTok y no solamente de Twitter. Lo anterior no representará de ninguna manera el perfilamiento o categorización de individuos, ni organizaciones”.

Un mensaje que reitera también Gómez: “Como nosotros sabemos y sabe el país, en anteriores gobiernos hubo acusaciones sobre supuestos perfilamientos y, conscientes de ello, la metodología que encontremos óptima en las propuestas que presenten los proveedores no deberá personalizar ni individualizar ciudadanos, manejar datos sensibles, ni tener acceso a cuentas o información privada de ninguna persona. Esa no es de ninguna manera nuestra intención ni es información que encontremos necesaria en este Gobierno”.

Según el documento, conocido por Blu Radio, las propuestas se recibirán hasta el próximo 15 de marzo a las 5:00 de la tarde, posteriormente, se evaluarán las ofertas y las empresas que prestan ese tipo de servicios en Colombia.

