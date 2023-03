No es la primera vez que Petro pide investigar a su hijo

La “espuma” del escándalo que salpica a Nicolás Petro comienza a decantarse esta semana hacia las implicaciones judiciales y políticas para él, para altos funcionarios y para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo primero que hay que decir es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya tienen en su poder las evidencias que entregó Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, que sustentarían sus acusaciones.

Con base en miles de páginas de chat, las autoridades judiciales comienzan a tomar una serie de decisiones frente a la citación a entrevistas, declaraciones e inspecciones, para determinar el grado de certeza de las acusaciones contra el hijo del presidente.

Eventualmente la Fiscalía tendrá que determinar si Nicolás Petro pudo haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, en caso de que Petro no logre demostrar el origen de sus recursos, que se habrían movido en tulas, en efectivo, en camionetas, no solo para sostener una vida de lujos, sino que también podría haber sido utilizada para financiación de campañas políticas.

Publicidad

De igual forma, las autoridades penales y disciplinarias tendrán que determinar si los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro que se reunieron con Nicolás Petro y que eventualmente le habrían dado cupos en entidades públicas, pudieron cometer delitos como tráfico de influencias o faltas disciplinarias.

En ese largo listado hay nombres de funcionarios muy poderosos: el ministro del Interior Alfonso Prada, la ministra de Salud Carolina Corcho, el director de la Presidencia, Mauricio Lizcano, el director del SENA, Jorge Londoño y la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, quienes por ahora poco han dicho de las acusaciones hechas en su contra.

Nicolás Petro habría estado exprimiendo el bolsillo del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, el tristemente recordado “Hombre Marlboro”, y del cuestionado Alfonso el Turco Hilsaca, asegurando que esos recursos iban para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, nadie sabe a cambio de qué promesas.

Publicidad

Aunque hasta ahora todos los protagonistas han dicho que la plata de exnarcos y personajes cuestionados no llegaron a la campaña Petro Presidente 2022, deben ser las autoridades electorales y penales las que determinen si eso efectivamente no sucedió.

Llama la atención por ejemplo que el presidente de la República no hubiera hecho la advertencia a sus funcionarios para que no recibieran ni entregaran puestos o contratos a su hijo Nicolás Petro solamente cuando recibió la denuncia de Day Vásquez, su exesposa, a pesar de que estos comportamientos aparentemente cuestionados de Nicolás Petro no son nuevos: en 2014 cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, había hecho una advertencia similar, pidiendo que se investigara si su hijo tenía relación con actuaciones ilegales mientras él fue servidor público.

Síganos en vivo en YouTube: