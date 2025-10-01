Presidente de Analdex denuncia que lo "echaron" del stand de Colombia en una feria de Madrid

Colombia fue a la Feria de las Frutas de Madrid (Fruit Attraction 2025) intentando llevar nuestras delicias a nuevas fronteras. Sin embargo, en lugar de ser una unión dulce del sector público y el privado el stand de Colombia terminó siendo objeto de una diferencia amarga con la denuncia de Javier Díaz, presidente de Analdex, de haber sido echado del espacio.

Díaz fue a España, al igual que el Gobierno colombiano, a tratar de buscar nuevos negocios para las frutas de nuestro país. Anualmente Colombia exporta unos 1.800 millones de dólares en frutas frescas, y el objetivo, por supuesto, es que esa cifra crezca.



¿Cómo lo "echaron" de la feria?

Javier Díaz estaba en ese stand y se sentó en una mesa a responder preguntas de los visitantes. Entonces, dice él, llegó una funcionaria de Procolombia y le exigió que se retirara. De nada valió que explicara que él no solo es el presidente de Analdex, sino miembro de la junta directiva de Procolombia: igual le tocó irse.

"Me tocó terminar la reunión en el stand de Ecuador. Durante el día estuve atendiendo gente sin pisar el stand de Colombia", agregó el presidente de Analdex.

Carmen Caballero, la presidenta de Procolombia, salió a responder a la polémica en su cuenta de X lamentando lo sucedido y anunciando una auditoría a fondo para aclarar los hechos.



"Tan pronto tenga los resultados, presentaré una respuesta oficial tanto a la opinión pública como al doctor Javier Díaz, miembro de nuestra junta directiva", aseguró.