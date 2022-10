Presidente de Asamblea Venezuela dice que amenazas de Cabello son fanfarronadas

"Nosotros no hemos incurrido en desacato, quien ha incurrido en desacato es quien desacata la voluntad popular recientemente después de las elecciones", dijo Ramos Allup, en referencia a la decisión cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender la proclamación de cuatro diputados del estado Amazonas -tres opositores y uno chavista- a pedido del oficialismo por un presunto fraude electoral. (Lea también: Henry Ramos Allup, quien le dará y quitará el derecho de palabra al chavismo ).



Este miércoles, en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional dominada en dos tercios por la oposición, la directiva juramentó a sus tres diputados afectados con la medida cautelar, con la protesta del bloque oficialista que calificó el acto como "nulo" y "golpe parlamentario".



"No puede considerar en desacato a quienes en ejercicio de sus funciones parlamentarias califican a sus propios miembros", afirmó Ramos Allup al explicar que el Parlamento, una vez instalado el martes, tenía la facultad de verificar las credenciales de los tres diputados y de juramentarlos.



"Para ejercer nuestros deberes constitucionales no pasamos por el tamiz de ningún otro poder", manifestó en directa alusión al TSJ, cabeza del Poder Judicial.



Tras la controvertida juramentación, el diputado Diosdado Cabello, expresidente del legislativo y número dos del chavismo, anunció que acudirían al máximo tribunal a presentar una denuncia "por desacato contra la directiva de la Asamblea", reiterando que los actos del legislativo, a su parecer, "carecen de validez".



Cabello considera que habrá en Venezuela "un conflicto de poderes" porque afirma que la oposición pretende violar la Constitución.



"El conflicto de poderes no es de parte nuestra, nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestros deberes constitucionales. Si hay otro poder que tenga intención de conflicto se quedará haciendo round de sombra porque nosotros no vamos a pelear con nadie sino simplemente a ejercer las funciones que nos establece la Constitución", respondió Ramos Allup.



Con la juramentación que presidió Ramos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reinvindicó la mayoría calificada de dos tercios (112 de las 167 curules) que ganó en los comicios del 6 de diciembre, poniendo fin a casi 17 años dominio chavista en el Congreso.