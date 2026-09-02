Presidente del Congreso advierte déficit de -5 % de generación de energía comparado con la demanda

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, dejó como constancia en la plenaria la difícil situación de generación de energía del país, información que recibió, después de reunirse con representantes del Comité Intergremial, en la cual le advirtieron que la situación tiende a agravarse si no se corrigen los rezagos en la expansión de la oferta actual del sistema.

A todo esto se le agrega que hay 63 % de probabilidades de que el Fenómeno de El Niño sea el más agresivo de la historia del país.

“Las alertas provenientes de XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, y de la Asociación Colombiana de Energía (Acolgen) son muy preocupantes, entre la oferta y la demanda existe un déficit de -5 %, entre 4.000 y 4.500 megavatios de energía debieron entrar al sistema, en operación durante los últimos cuatro años y no ocurrió, todavía no han ingresado”, explicó el senador.

Advirtió que por ello es deber de los ciudadanos y las instituciones, ahorrar energía, porque en el corto y el mediano plazo no habrá cómo producir energía para equilibrar la balanza.



“La situación podría agravarse hasta en 4.1 % en 2027 y 6,8 % en los años subsiguientes si no se corrigen los rezagos en la expansión de la oferta que tenemos hoy en la nación, todo ello sumado a un 63 % de que entre noviembre de este año y enero del 2027 tengamos un fenómeno de El niño muy fuerte. ¿Qué pasaría si el fenómeno ocurre como se está prediciendo? Eso va a generar una presión en los embalses de todo el sistema colombiano”, advirtió Henríquez.

Después del encuentro quedó claro, de acuerdo al presidente del Congreso, que el país debe entrar en una campaña de ahorro de energía, porque en el corto y mediano plazo no hay cómo generar la energía que está en déficit de -5 %, para equilibrar la balanza en relación de lo que se consume con lo que se produce.