Presidente Duque condecora a Petro este viernes en la Casa de Nariño

El presidente Iván Duque condecorará este viernes, 5 de agosto, al presidente electo, Gustavo Petro, quien se posesionará el próximo domingo.

De hecho, en la agenda del presidente electo aparece la condecoración a las 12 del mediodía. Al respecto, el senador Roy Barreras dijo que, si la condecoración es un acto protocolario, sería un símbolo de la institucionalidad.

Sin embargo, opinó que, de no ser así, sería impertinente y entregó las razones: “Si es un acto protocolario, me parece un símbolo de transición democrática, pacífica, respetuosa. (De no ser así, es impertinente) porque me parece que una condecoración militar en momento en que comienza un gobierno nuevo y en que el presidente electo, por su formación, no tiene nada que ver con las Fuerzas Militares”.

De otro lado, el periodista Felipe Zuleta recordó que el protocolo exige que para que el presidente pueda condecorar las medallas, debe haberlas recibido todas.

“No puede usted condecorar, si usted no la tiene. Fue lo mismo que le tocó hacer el presidente Juan Manuel Santos con Iván Duque hace cuatro años”, explicó.

Sin embargo, los panelistas coincidieron en que se trata de un mensaje institucional fuerte, más allá de las diferencias ideológicas del gobierno saliente y el gobierno entrante.