Presidente Gustavo Petro pide incluir más fuerzas de la oposición venezolana en diálogo con Maduro

El presidente Gustavo Petro regresa este viernes, 21 de abril, a Bogotá después de seis días en Estados Unidos y de la reunión el con presidente Joe Biden, para reunirse el próximo sábado con parte de la oposición venezolana.

Sobre el encuentro, el mandatario pidió que se incluyan más fuerzas de oposición en el diálogo con el oficialismo que se lleva a cabo en México y que se encuentra frenado.

“En Venezuela se han venido creando nuevos grupos y me parece que deberían ser incluidos, es una posición personal, no la puedo imponer, pero me parece que todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela, yanto las que apoyan como las que se oponen al gobierno deben ser partícipes del gran diálogo político”, aseguró.

Además, señaló que la idea de la conferencia internacional de la otra semana es poder destrabar las conversaciones en México. Por otro lado, sobre la reunión de este sábado con la oposición dijo que quiere escuchar qué garantías piden.

“Yo quiero ver la impresión de ellos, del desarrollo de esas conversaciones, porque se trabaron, que garantías solicitan para un proceso electoral, esa posición me parece importante previo a la reunión de la otra semana”, dijo Petro.

